​Bu sendrom kadınların kâbusu

Genellikle kadınlarda görülen Capgras Sendromu, tedavi edilmezse kötü sonuçlara yol açıyor. Üsküdar Üniversitesi’nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Dilek Sarıkaya, sahtekarlık sendromu olarak da bilinen hastalığa dikkat çekerek, “Capgras sendromunda kişi, ‘bir yakınının yüzünü onun yerine geçmek isteyen yalancı bir sahtekar ile değiştirdiğine’ inanıyor. Sahtekarlıkla suçlanan sadece bir insan değil, bir hayvan, bir nesne veya koca bir ev de olabilir. Anne ve babasının yerine başkalarının geçtiğini düşünme de yaygın. Şüphecilik, kendisini tehlikede hissetme ve sürekli olarak tetikte olma gibi korkular hasta ve yakın çevresi adına zaman zaman tehlike de oluşturabiliyor” dedi.