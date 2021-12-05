Hayat Bu sendrom kadınların kabusu
GENEL SAĞLIK

Bu sendrom kadınların kâbusu

Genellikle kadınlarda görülen Capgras Sendromu, tedavi edilmezse kötü sonuçlara yol açıyor...

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Bu sendrom kadınların kâbusu
Arşiv

Genellikle kadınlarda görülen Capgras Sendromu, tedavi edilmezse kötü sonuçlara yol açıyor. Üsküdar Üniversitesi’nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Dilek Sarıkaya, sahtekarlık sendromu olarak da bilinen hastalığa dikkat çekerek, “Capgras sendromunda kişi, ‘bir yakınının yüzünü onun yerine geçmek isteyen yalancı bir sahtekar ile değiştirdiğine’ inanıyor. Sahtekarlıkla suçlanan sadece bir insan değil, bir hayvan, bir nesne veya koca bir ev de olabilir. Anne ve babasının yerine başkalarının geçtiğini düşünme de yaygın. Şüphecilik, kendisini tehlikede hissetme ve sürekli olarak tetikte olma gibi korkular hasta ve yakın çevresi adına zaman zaman tehlike de oluşturabiliyor” dedi.

Kadıköyde 11ler belli oldu

Kadıköy'de 11'ler belli oldu

​Sarı lacivertliler 15. hafta maçında Rizespor ile karşılaşacak.
GZT Giresunspor doludizgin

GZT Giresunspor doludizgin
Zirve değişmedi

​Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı.

25 yıllık hasret bitti

25 yıllık hasret bitti

​Libya'dan yola çıkan ilk gemi İzmir'e geldi.

Erdoğan'dan kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümünde önemli mesajlar

Metruk binada can pazarı

Metruk binada can pazarı

​Genç kız camdan atlayarak alevlerden kurtuldu.
Yürek yakan mesaj

Yürek yakan mesaj

​Annesine öldürüleceğini bir ay önce söylemiş.
Saldırı<br>hazırlığı yapıyorlardı

Saldırı
hazırlığı yapıyorlardı

Üç PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.