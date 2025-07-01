Camiler çocuk sesiyle şenlendi

Sakarya’da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katıldığı törenle Yaz Kur’an Kursları’nın açılışı yapıldı. Serdivan İlçe Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışmasında bölge birincisi olan Erenler Müftülüğü Bilge Hafız Kur'an Kursu öğrencisi Mustafa Karaca'nın tilavetiyle başladı.

ÖNCE ANNE BABA SAHİPLENMELİ

Programda konuşan Erbaş, ülke genelinde 90 bin cami, 30 bini aşkın Kur'an kursu ve 150 bine yakın müftülük personeliyle her yaz tatili döneminde olduğu gibi bu sene de çocukları rahmet ve bereket kaynağı camilerle buluşturmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi. Eğitimde istenilen neticeyi elde etmenin yolunun anne ve babaların eğitim süreçlerinde yer almasından geçtiğini vurgulayan Erbaş, “Bu sebeple Yaz Kur'an Kursu’nu çocuklarımızdan önce anne ve babalar olarak bizler sahiplenmeliyiz. Bu kursun önemini ve kendileri için ne anlam ifade ettiğini onlara hissettirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Ülkenin her köşesindeki camilerin çocuklarla şenleneceğini, kubbelerde onların seslerinin yankılanacağını belirten Erbaş, “Yaz Kur'an Kurslarımızla kendini ve Rabb'ini bilen, Peygamber'ini tanıyan, kendisiyle barışık, iyiliğin peşinden koşan iyi insan yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımızın iman ve salih amel şuuruna sahip erdemli ve ahlaklı birer insan olmalarını hedefliyoruz” diye konuştu.

CAMİ CEMAATİNE HOŞGÖRÜ UYARISI

Ders materyallerine ilişkin bilgi veren Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, ders materyalleri konusunda teknolojik imkanlardan azami derecede istifade ediyoruz. Bu anlamda gerek mekan gerekse materyal olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Kurslarımızın eğitim programını, kitaplarını ve materyallerini, çocuklarımızın seviyesini, ilgisini, beklentisini ve yaşını dikkate alarak hazırladık” şeklinde konuştu.

Erbaş ayrıca, kurs dönemlerinde cami cemaatine çocuklara karşı anlayışlı ve hoşgörülü olması çağrısında bulundu. Dün başlatan Yaz Kur’an Kursları'nın 15 Ağustos’a kadar devam edeceği öğrenildi.







