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Dağda yüksekten düştü: Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay feci kazada hayatını kaybetti

Dağda yüksekten düştü: Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay feci kazada hayatını kaybetti

20:1214/12/2024, Cumartesi
G: 14/12/2024, Cumartesi
AA
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İstanbul doğumlu İsak Andiç Ermay, Mango'yu 1984 yılında kurmuştu.
İstanbul doğumlu İsak Andiç Ermay, Mango'yu 1984 yılında kurmuştu.

Ülkemizde de onlarca mağazası bulunan, İspanya'nın önemli tekstil firmalarından Mango'nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı olan 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay, bir dağ gezisi sırasında 100 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Andiç, yaklaşık 4,5 milyar avroluk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş adamıydı.

İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yıllardır yaşamını Barselona'da sürdüren İsak Andiç'in Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yapılan bir gezi sırasında
yaklaşık 100 metreden düşerek öldüğü bildirildi.
Katalonya özerk hükümeti başkanı Salvador İlla Roca, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda,
"Liderliğiyle Katalonya'nın büyümesine ve dünyada tanınmasına katkıda bulunan ve kararlı bir iş adamı olan Isak Andic'in kaybından dolayı dehşete düştük. Katalan ve küresel moda sektöründe silinmez bir iz bıraktı. Ailesine, arkadaşlarına ve Mango ekibine, hükümetim adına başsağlığı diliyorum."
ifadelerini kullandı.

İspanya'nın en zengin 5. ismiydi

Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak 1953'te İstanbul'da doğan Isak Andiç, 1979 yılında girdiği tekstil sektöründe önemli atılımlar yaparak, 1984'te Mango firmasını kurmuştu.

Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde Andiç, yaklaşık 4,5 milyar avroluk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş adamı olarak gösterilmişti.



#Mango
#İsak Andiç Ermay
#İstanbul
#İspanya

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