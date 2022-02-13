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Dijital obezite yaşanıyor

Sabri Ülker Vakfı ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı’na Kovid-19 damga vurdu...

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Dijital obezite yaşanıyor ​
Begüm Mutuş

Sabri Ülker Vakfı ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı’na Kovid-19 damga vurdu. Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu toplantıda, salgınla birlikte artan teknoloji kullanımının yıkıcı etkilerini aktardı. Ekran karşısında geçirilen sürenin bağımlılığa dönüşmesinin aile ve sosyal hayatta sorunlara yol açtığına işaret eden Seferoğlu, “Bireyin internet kullanımını kontrol edememesi, teknolojide aşırılık iş, aile ve sosyal hayatta sorunlara yol açıyor. Bu durum aynı zamanda birer dijital ebeveyn olmanın gereği. Çocuklara rehberlik yapmak, onlara zarar verecek durumlar hakkında bilgi vermek şart. Vücuda ihtiyaçtan fazla kalori yüklenmesi obeziteye neden oluyorsa, benzer şekilde zihne kullanabileceğinden fazla miktarda bilgi/bildirim yüklenmesi de dijital obeziteye neden oluyor” şeklinde konuştu.

MİYOP ARTTI

  • Casey Eye Institute Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Oğul Üner, uzun süreli ekran kullanımının görme bozukluğuna ciddi etki ettiğini ifade ederek, “Geçen sene yayınlanan ve 120 binin üzerinde çocuğun bulunduğu bir araştırmaya göre sadece 2020 senesinde miyop (uzağı net görememe) hastalığında 2-3 kat artış gözlemlendi. Bu fark özellikle genç (6-8 yaş) çocuklarda daha belirgindi. Bunun en büyük sebeplerinden birinin sık ekran kullanımı olduğunu düşünüyoruz. Her çocuk için ilk göz muayenesi ve gözlük takan çocuklar için düzenli muayene büyük önem taşıyor” diye konuştu.

GAYEMİZ FARKINDALIK

Salgın gibi zorlu süreçlerde çocuklara nasıl yaklaşılacağı konusunda uzmanlardan bilgi almanın önemine dikkat çeken Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş ise, bu şekilde kamuoyunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

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