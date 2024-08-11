Dört mevsim rayların üzerinde yolculuk

Dünyada görülmesi gereken en güzel demiryolları rotası sınırları içerisinde bulunan Türkiye’de birbirinden güzel 4 rota bulunuyor. Ünü dünyaya yayılmış Doğu Ekspresi ve Time Dergisi’ne göre görülmesi gereken 100 noktadan biri olan Diyarbakır Ekspresi, bu dört rotadan sadece ikisi. Dört mevsim turizm olanaklarına sahip Türkiye’de bu rotalar için de özel tarihler bulunuyor. Doğu Ekspresi aralık-ocak ayında, Batı Karadeniz (Tuz Gölü) Ekspresi mart ayında, Diyarbakır Ekspresi nisan-mayıs aylarında, Tatvan Ekspresi ise temmuz-ağustos aylarında sefer yapıyor. Yeni Şafak Pazar olarak dünyanın en iyi rotaları arasında yer alan bu dört rotayı da deneyimledik. Yolculuğun bir günden uzun südüğü bu tarihi rotalardaki muhteşem doğa manzarası günün tüm yorgunluğunu alıyor.

Nehire paralel bir güzergah: Tatvan Ekspresi

Turistik trenler rotalarına en son eklenen ve görülmesi gereken bir rota olan Tatvan Ekspresi’nde yolculuk bin 262 km ve 30 saati geçiyor. Bu rota haziran ayında sıcak bir havada gerçekleşiyor. Tren süslemesinde yeşil renk tercih eden yolcular sıklıkla göze çarpıyor. Yolcular bu yolculukta meyvelerini dolaba koyarken bol bol soğuk içecek stokluyor. Yiyecek tercihleri ise büryanı ile meşhur Bitlis’ten kaynaklı kırmızı etten yana. Ankara’dan hareket ettikten sonra bir gece geçirilen trende, gözünüzü açtığınızda manzaralar başlıyor. Tarihi Fırat Köprüsü’nden geçen tren, Murat Nehri ile birleşiyor. Nehire paralel devam eden güzergahta, bölgedeki bazı barajların su seviyesi raylar ile aynı orada gidiyor. Trende giderken yolcuların aklına “Gemi ile mi tren ile mi gidiyoruz” sorusu geliyor. Bingöl Genç sınırlarından Muş’a kadarki sınırda gün batımına doğru baraja su içmeye gelen dağ keçisi, tavşan, keklik, leylek, kuş ve tilki sürüleri ile rayların yanında kaplumbağalar göze çarpıyor. Öte yandan Bingöl’de Nemrut kalderasına giden yolcuları orada ayılar bekliyor.

Sonu denize çıkan tek raylı rota

Tuz Gölü (Batı Karadeniz) Ekspresi’nde ise en güzel yolculuk mart ayında yapılıyor. Tuz Gölü Ekspresi’nde sanayi şehirleri, kömür, deniz ve yemyeşil doğası ile büyük bir deneyim sunuyor. Çankırı’ya kadar giden Tuz Gölü Ekspresi günübirlik bir tur. Trenin varış noktasındaki Çankırı Tuz Mağarası’ndaki tuzun serüvenini anlatan ve hayvan fosilleri yolculara farklı bir deneyim sunuyor. Çankırı evleri ve Çankırı çarşısı da görülmeye değer lokasyonlar arasında. Batı Karadeniz Ekspresi ise, denize çıkan tek turistik rota. Tren sanayi, kömür, deniz ve yemyeşil ormanların içinden süzülerek kömürün başkenti Zonguldak’a ulaşıyor. Bu yıl 1 sefer düzenlenen Batı Karadeniz Ekspresi’nin seneye mart ayında yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Görülmesi gereken 100 rotadan biri

Nisan ayında başlayan Diyarbakır Ekspresi’nde 2 bin 102 km’lik ve yaklaşık 30 saat süren yolculuk yolculara eşsiz manzaralar sunuyor. Yılda 8 sefer düzenleyen tarihi rota Time Dergisi’nde görülmesi gereken 100 rota arasına girdi. Yolcular Malatya’dan sonra dünyada benzeri olmayan manzaralara tanıklık ediyor. Tarihi Fırat Köprüsü, Fırat Nehri, Hazar Gölü ve Diyarbakır’a girerken eşsiz tarım arazileri ile volkanik taşlar görülüyor. Diyarbakır Ekspres’te oda süslemesi yöreye uygun mavi ve sarı renkler ile yapılırken yol boyunca yolcular halay çekerek eğleniyor. Trende yemek tercihi yöreye uygun et türü ve soğuk içecekler tüketiliyor. Nisan ayında Diyarbakır’da bahar havası hakim.

Ankara-Kars hattında beyaz yolculuk

Doğu Ekspresi’nde yolculuk için trenler aralık-ocak aylarında raylara iniyor. Yaklaşık 27 saat süren yolculukta kış manzarası, orman ve göl manzarası dikkat çekiyor. Yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, konsept olarak Ankara-Kars hattında önemli tarihi ve kültürel şehirlerin de görülmesine olanak sağlıyor. Doğu Ekspresi için sıkı giyinmek gerekirken, Erzincan’dan sonra Kars’a kadar yolcular cam kenarından ayrılmıyor. Kış mevsimine göre dizayn edilen odalarda yolculara salep ve çay ikramı yapılıyor. Ekspresin varış noktası Kars’ta yolcular konaklıyor. Yolcular kendi imkanlarıyla istasyonlarda trene yemek siparişi verebiliyor. Cağ kebabı en çok tercih edilen yiyecek olarak dikkat çekiyor.

TCDD ile yerel ortaklık

Tren rotalarının bu kadar güzel olmasının sebebini ise tren yollarının nehir yataklarına yapılması. Dünyada en kısa yol olarak bilinen nehir yatakları rayların olduğu rotalar olarak dikkat çekiyor. Bu 4 rotada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Genel Müdürlüğü tarafından organize ediliyor. Valilikler, İl Kültür Turizmi Müdürlükleri, TÜRSAB, Sanayi ve Ticaret Odaları ile ortak organizasyonlar yapılıyor.

Odalar yaşam alanı

Turistik trenlerin hepsi aynı konsept olurken, 7 vagon 1 yemekli vagon şeklinde yada 8 vagon 1 yemekli vagon şeklinde düzenleniyor. Bir kompartmadan iki kişi kalabiliyor. Her vagonda 2 adet lavabo bulunuyor. Dolarda yazın serin kışın sıcak tutacak şekilde klima düzeni bulunuyor. Yastık, yorgan, terlik ve havlu TCDD tarafından veriliyor. Odalarda buzdolabı, masa ve el yıkama lavabosu bulunuyor.

TARİHİ TREN PENCERESİNDEN İZLETİYORUZ

TCDD’nin turistik tren hedeflerini Yeni Şafak’a değerlendiren TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü Müşteri Hizmetleri Dairesi Başkanı Murat Akçay, ‘’Anadolu’nun tarihi ve turistik birçok yerine yeni rotalar ve trenler oluşturarak turistik tren kültürünü yaymak. Anadolu’nun tarihini ve doğal güzelliklerini tren penceresinden izleme olanağı sağlamak. Turistik trenlerin Anadolu’nun keşfine destek vererek, tren güzergahı ve duruş yerlerinin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamayı amacımız. Seyahat acenteleri aracılığı ile profesyonel ve sürdürülebilir turizme katkı sağlamak. Turistik trenler aracılığı ile dünyanın sayılı tren rotaları arasına girip ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak’’ dedi.







