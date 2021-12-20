Dünya Akademik Acil Tıp Kongresi’nden Türkiye’ye ödül

World Academic Congress of Emergency Medicine (Wacem) ve Indusem tarafından 17-19 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen Uluslararası Acil Tıp Kongresi’nde Prof. Dr. Başar Cander’e “Özel Onur Ödülü” takdim edildi.

Ödül acil tıbbın Avrupa ve Asya’da gelişimine olan katkılardan dolayı verildiği belirtildi. Ödül töreninde konuşan WACEM ve Kongre Başkanı Prof. Sagar Galwankar, Türkiye’de yapılan çalışmaların başka ülkelerdeki acil tıbba da katkı sunduğunu ve Prof. Cander’in uluslararası Acil Tıp konusunda örnek bir liderlik yaptığını ifade etti.

EN ÖN SAFTAYIZ

Törende konuşan Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Başar Cande, "Acil tıp hayatla ölüm arasında bir çizgidir. Acil çalışanları savaşta en ön safta çarpışan isimsiz kahramanlardır" dedi.

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Cander, “Tüm dünyada sağlık sistemlerinde acil tıp uzmanlığının önemi anlaşılmalı. Öncelikle hükümetler, sağlık bakanları, hekimler başta olmak üzere tüm toplum bunun önemini daha iyi anlaması gerekiyor. Ayrıca birçok ülkede acil tıbbın ana branş olması gerekiyor” diye konuştu.

BİR ÖDÜL DE UKRAYNA'DAN

ATUDER’e bir ödüle Ukrayna Acil Tıp Birliği’nden geldi. Ukrayna Acil Tıp birliği ve Aile hekimliği Federasyonu tarafından Avrupa ve uluslararası alanda acil tıbbın gelişimine katkılarından dolayı Intercontinental Emergency Medicine Congress ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander’e Şükran ödülü verildi. Türkiye ve Ukrayna arasında Acil tıbbın gelişimi için ayrıca ortak çalışmalar yapılması planlandı. İlk organizasyon Mart ayında Ukrayna’da gerçekleştirilecek.