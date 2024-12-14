Emine Erdoğan'dan 'BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Toplantısı' paylaşımı

Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 3'üncü Toplantısı dolayısıyla paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha adil, temiz ve yaşanabilir bir dünya hayalinin ortakları olarak temennimiz, Sıfır Atık bilincinin hayatın her alanında benimsenen bir değer haline gelmesidir. 2025 yılının bu büyük dönüşümün başlangıcı olmasını ümit ediyor, katkı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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#Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu