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Emine Erdoğan'dan 'BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Toplantısı' paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 'BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Toplantısı' paylaşımı

15:0614/12/2024, Cumartesi
DHA
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Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 3'üncü Toplantısı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha adil, temiz ve yaşanabilir bir dünya hayalinin ortakları olarak temennimiz, Sıfır Atık bilincinin hayatın her alanında benimsenen bir değer haline gelmesidir. 2025 yılının bu büyük dönüşümün başlangıcı olmasını ümit ediyor, katkı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.




#Emine Erdoğan
#BM
#Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu

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