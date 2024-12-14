Emine Erdoğan: Temennimiz sıfır atık bilincinin hayatın her alanında benimsenen bir değer haline gelmesidir

Projede bugüne kadar 29,3 milyon ton kağıt-karton, 7,8 milyon ton plastik, 2,9 milyon ton cam, 3,7 milyon ton metal, 16,2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplam 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı.