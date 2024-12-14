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Emine Erdoğan: Temennimiz sıfır atık bilincinin hayatın her alanında benimsenen bir değer haline gelmesidir

Emine Erdoğan: Temennimiz sıfır atık bilincinin hayatın her alanında benimsenen bir değer haline gelmesidir

11:0714/12/2024, Cumartesi
G: 14/12/2024, Cumartesi
AA
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Projede bugüne kadar 29,3 milyon ton kağıt-karton, 7,8 milyon ton plastik, 2,9 milyon ton cam, 3,7 milyon ton metal, 16,2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplam 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı.
Projede bugüne kadar 29,3 milyon ton kağıt-karton, 7,8 milyon ton plastik, 2,9 milyon ton cam, 3,7 milyon ton metal, 16,2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplam 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Daha adil, temiz ve yaşanabilir bir dünya hayalinin ortakları olarak temennimiz, sıfır atık bilincinin hayatın her alanında benimsenen bir değer haline gelmesidir" dedi.

Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 3'üncü Resmi Toplantısı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.


Emine Erdoğan'ın paylaşımında, "Daha adil, temiz ve yaşanabilir bir dünya hayalinin ortakları olarak temennimiz, sıfır atık bilincinin hayatın her alanında benimsenen bir değer haline gelmesidir. 2025 yılının bu büyük dönüşümün başlangıcı olmasını ümit ediyor, katkı veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın toplantı kapsamında yaptığı görüşmelere ilişkin video da yer aldı.





#Emine Erdoğan
#BM
#sıfır atık

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