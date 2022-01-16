Fit görünüm bünyeyi zayıflatmasın ​

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Pınar Demirkaya, aşırı kilo alımının kalp-damar rahatsızlıklarından diyabete varıncaya kadar birçok hastalığa yol açtığını belirterek, “Özellikle pandemi nedeniyle evde kalınan günlerde hem hareket eksikliği yaşanıyor hem de sıkıntıdan daha fazla besin tüketiliyor. Bunların yanına sağlıksız beslenme eklenince kilo artışı kaçınılmaz oluyor” dedi.
- Her diyetin kişiye özel olduğunu kaydeden Demirkaya, “Kalori hesabı yapılan diyetler yanlış sonuçlar verebiliyor. Eskiden her yerde ‘bir kibrit kutusu peynir, beş adet zeytin tüketilince zayıflayabilirsiniz’ veya ‘yalnızca karbonhidratsız beslenerek kilo verebilirim’ gibi diyet efsaneleri konuşulurdu. Ancak tüm bunlar çok yanlış çünkü sağlıksız ve diyet yapmak sağlıksız beslenmek demek değil. Zayıf bir bünyeye sahip olduktan sonra fit bedenin hiç önemi yok” şeklinde konuştu.