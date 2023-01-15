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Gault&Millau CEO’su Patrick Hayoun: Yeni düşünceleri teşvik ediyoruz

Türk mutfağının yüksek potansiyele sahip olması uluslar arası gastronomi uzmanlarının da yoğun ilgisine neden oldu. Michelin Guide’dan sonra Gault&Millau’da Türkiye rehberi yayınlamayacak. Gault&Millau CEO’su Patrick Hayoun “Amacımız bir şey empoze etmek, kurallar oluşturmak değil” diyerek amaçlarının yeni düşünce tarzını teşvik etmek olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gault&Millau CEO’su Patrick Hayoun: Yeni düşünceleri teşvik ediyoruz
Gökmen Sözen-Özgül Özkan Yavuz-Patrick Hayoun.

Mehmet Emin Öztürk

İlk kez 1969 yılında Paris’te iki gazeteci ve yemek eleştirmeni Henri Gault ve Christian Millau tarafından yayınlanan Gault&Millau, Sözen Organizasyon iş birliği ile Türkiye’ye adım attı. 17. ülke olarak Türkiye’yi bünyesine katan Gault&Millau, gastronomi alanında en çok bilinen ve takdir edilen iki rehberden biri sayılıyor. Gault&Millau Rehberi, 2023 yılı içinde Türkiye’deki saha çalışmalarına başlayacak ve 2024 yılında yayımlanacak!

SADECE YEMEK DEĞİL ATMOSFER DE ÖNEMLİ

Her şefin restoranının özgünlüğüne inanan Gault&Millau, restoran ve şefleri puanlaması için bağımsız şarap ve gastronomi uzmanlarıyla çalışmalarına devam ediyor. Rehber için değerlendirilen restoran ve şeflere Gault & Millau tarafından hizmet, fiyat ve restoranın atmosferi hakkında ayrı ayrı yaptığı değerlendirmelerle birlikte yemeğin kalitesi ve lezzeti üzerinden 1 ile 20 arasında puan veriliyor. Yüksek puanlı restoranlar puanlarının derecesine göre Gault&Millau imzası olan şapkalardan 1 ile 4 arasında şapka kazanıyor. Türkiye pazarında Sözen Organizasyon iş birliği ile yerini alan Gault&Millau hakkında çok heyecanlı olduklarını dile getiren Gökmen Sözen, bu iki önemli markanın girişiminin global gastronomi sektörü ve Türkiye arasında köprü olacağını vurguladı. Sözen, “Sözen Organizasyon aracılığıyla Gastromasa gibi uluslararası etkinliklerle Türkiye’yi dünya gastronomisinin merkezine taşıyoruz“ dedi.

YEREL MÜFETTİŞLER DEVREDE

Gault&Millau’nun CEO’su Patrick Hayoun ise şunları söyledi: “Gault&Millau, her şeyden önce genç yetenekleri, yaratıcılığı, merakı teşvik etmeye ve tarafsız, bağımsız ve nesnel kalmaya devam ediyor. Yarının yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz. Restoran seçimimiz, atmosferiyle birlikte eksiksiz bir mutfak deneyimi, kalitelie dayanıyor. Amacımız bir şey empoze etmek, kurallar oluşturmak değil, yeni bir düşünce tarzını teşvik etmek ve gerçekten hak edenleri öne çıkarmaktır. 2024 de yayımlanacak ‘milisime’ rehberimiz Türkçe ve ingilizce yayımlanacak ve yerel müfettişlerimizin gezeceği 500 restorandan seçilen 300’ü bu rehberde yer alacak. Öncelikli olarak Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu bölgesini değerlendireceğiz.”

Hayoun, Türkiye’nin rehberdeki 17. ülke olacağına dikkati çekerek, Türkiye’de eğitim alan, yemek kültürüne hakim Türk müfettişlerin değerlendirme yapacağını vurguladı.

İSTANBUL ARTIK BİR GASTROCITY

Toplatıda söz alan T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz “Dünya yeme içme sektöründe saygın ve önemli bir yeri olan Gault&Millau rehberine Türk mutfağının da dahil edileceği bilgisini paylaşmaktan son derece memnuniyet duyuyoruz. Zengin yemek kültürümüz, şef restoranların sayısı ve kalitesindeki artışla günümüzde gastronomi alanında önde gelen ülkelerle boy ölçüşecek seviyelere geldik. Özellikle İstanbul için artık bir Gastro City sıfatını rahatlıkla kullanabiliyoruz” dedi.

Dünyanın en güzel 10 yemeği belli oldu: Türkiye dokuzuncu sırada
FOTOĞRAF 11
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1. JAPONYA - KARE (JAPON KÖRİSİ)Japonyanın geleneksel lezzetlerinden birisi olan Kare listede birinci sırada yer alıyor. Japon körisi (Japanese curry) olarak da bilinen yemek adından da anlaşılacağı gibi bol körili bir yemektir. Yapımında çok çeşitli sebze, et ve sos bulunur. Sosunda istiridye ve köri bol miktarda kullanılır.
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2. BREZİLYA - PİCANHA (RUMP CAP)Brezilyanın meşhur yemeklerinden birisi olan Picanha, taze kesilmiş ve bekletilmiş sığır etinden yapılır. Pikanya olarak okunan geleneksel yemek şişe geçirilerek ve deniz tuzu ile baharatlanarak pişirilir. Sığır etinin sırt kısmından sadece iki parça çıkarılır ve oldukça pahalı etlerden birisidir.
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3. PORTEKİZ - AMEİJOAS A BULHAO PATOPortekizin geleneksel yemeği adını 19. yüzyılda yaşamış şair Raimundo Antonie de Bulhao Patodan alır. Özel toplanan istiridyelerden oluşan yemek sarımsak, limon suyu, beyaz şarap ve taze kişniş sosu ile birleştirilir.
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4. ÇİN - TANGBAO Çin mantısı olarak da bilinen Tangbao buharda pişirilir. İçerisinde kıyma bulunur ve çorba gibi sulu şekilde servis edilir.
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5. ÇİN - GUOTİEHamur tatlısı olarak geleneksel bir Çin lezzetidir.
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6. TAYLAND - PHANAENG CURRYTaylandın tatlı ve tuzlu Tay körisi ile yapılan yemek türüdür.
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7. PERU - MİXED CEVİCHEKlasik bir Peru mezesidir, genellikle balık yemeklerinin yanında servis edilir.
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8. İRAN - GHORMEH SABZİİranın ulusal yemeklerinden birisidir. Genellikle kıyılmış maydanoz, kişniş ve frenk soğan ile yapılan kızarmış otlardan oluşur.
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9. TÜRKİYE - CAĞ KEBABIOğlak ve kuzu etinden yapılan Cağ kebabı listenin 9. sırasında yer alıyor. Cağ kebabı ile meşhur olan ilimiz Erzurumdur. Odun ateşinde pişirilerek hazırlanır.
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10. PERU - POLLO A LA BRASAPerunun geleneksel tavuk yemeklerinden birisi olan Pollo a la brasanın özelliği tavuğun dışının çıtır içinin ise sulu olmasıdır.
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