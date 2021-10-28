Gönül Dağı’nın yeni ailesi Mezarcı İlyas ve oğulları Gedelli’yi fena karıştırdı

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisi, izleyici ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin 38. bölümü yine hem gülümsetecek hem de hüzünlendirecek.

Cumartesi akşamları TRT1'de seyirciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisi, birinciliği elinde tutmayı sürdürüyor. Dizinin 30 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak 38. bölümü ise merak uyandırıyor.

İşte Gönül Dağı'nın 38. bölüm fragmanı:

HAYAT Gönül Dağı 38. bölüm fragmanı

YENİ KARAKTERLERİYLE DE BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYOR

Ailenin genç ve güzel kızı Asya, Mezarcı İlyas, oğulları Hamdi, Behçet ve Şefik, Gönül Dağı’nda olay yaratan hikayeleriyle büyük ilgi topluyorlar.

REKLAM

Geçtiğimiz hafta izlediğimiz bölümde, Ağıtçı Hüseyin ve Mezarcı İlyas’ın emrivaki kararlarıyla evlendirilmek istenen Ramazan (Cihat Süvarioğlu) ve Asya (Buse Orcan) tesadüfen karşılaşmış ve evden kaçan genç kız ailesinin kendisine yaptığı eziyetleri anlatmıştı.

Kasaba meydanındaki patates festivaline gelerek Asya’yı ailesine teslim eden ve onlara resti çeken Ramazan, bu belalı aileyi karşısına almıştı.

Mezarcı İlyas ve ailesi kasabayı karıştırıyor

Kasaba sakinleri tarafından çok sevilmeyen Mezarcı İlyas ve ailesi, Ramazan ve Kaya ailesinin belalısı olarak yeni olayların kahramanları olacaklar.

Minibüs ihalesini alarak Sefer’i (Ferdi Sancar) işsiz bırakan, dolmuşu kullanırken ani frenler yaparak yaşlıların düşmesiyle eğlenen Hamdi, halka yaptıkları eziyetlerle nefret toplayan “Gıdı Gıdı Behçet” ve “Anakonda Şefik”, Gönül Dağı’nın belalı tipleri olarak dikkat çekecekler.

REKLAM

Ramazan ve mezarcı İlyas karşı karşıya

30 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde Mezarcı İlyas ve Ramazan karşı karşıya gelecek. Kızıyla evlenmeyi reddeden ve hepsi birbirinden sorunlu oğullarıyla baş etmekte zorluk çeken Mezarcı İlyas ve Asuman’dan ayrıldıktan sonra evliliğe tövbe eden Ramazan, kozlarını nasıl paylaşacak? Yeni Bölümde izleyeceğiz.

Sanat dünyasının genç ve güzel yıldızlarından Buse Orcan’ın Asya karakteriyle büyük performans sergilediği dizide, Mezarcı İlyas’ı sanat dünyasının usta ismi Halil İbrahim Kalaycıoğlu, oğulları Hamdi’yi Burak Haktanır, Behçet’i Cemil Şahin, Şefik’i ise Ufkum Kalaoğlu canlandırıyor.

REKLAM

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor. Gönül Dağı’nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

Ayrıca sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca ve Zümre Meğreli Burak Haktanır, Buse Orcan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cemil Şahin ve Ufkum Kalaoğlu rol alıyor.

REKLAM

ÖZGÜN Gönül Dağı 38. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bizim o defter kapandı

Gönül Dağı'nın 38. bölüm 2. fragmanı

Gönül Dağı'nın 38. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

Fragmanda kızı Zahide'ye sarılan Halime'nin, "Geçecek kızım, geçecek yavrum. Ne örelim biz Yörük kızıyız. Bizim kaderimiz bu" dediği görüldü.

kızı Zahide'ye sarılan Halime'nin, "Geçecek kızım, geçecek yavrum. Ne örelim biz Yörük kızıyız. Bizim kaderimiz bu" dediği görüldü. Ayrıca Halime'nin Dilek’e sürpriz yaparak 'nişan' organizasyonu yaptığı görülüyor.

Fragmanda Veysel'in Kenan'daki mendili görüp, annesinin mi ona verdiğini sorması da yer aldı.

Asuman'ı unutmaya çalışan Ramazan ve Asya'nın arasında neler yaşanacağı ise merak konusu.

Gönül Dağı konusu ne?

Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.