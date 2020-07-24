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Hayat Haaretz yazarlarından Fishman, Erdoğanın Kur-anı Kerim tilavetini dinledi Kimse bu olayın büyüklüğünü küçümseyemez
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Haaretz yazarlarından Fishman, Erdoğan'ın Kur-an'ı Kerim tilavetini dinledi: Kimse bu olayın büyüklüğünü küçümseyemez

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı, gün boyu dünya basını tarafından yoğun ilgi gördü. Amerikalı yazar ve akademisyen olup aynı zamanda İsrail gazetesi Haaretz'de de görüş yazıları yayınlanan Louis Fishman da açılışı yakından takip eden isimlerden biriydi. Fishman, Erdoğan'ın Ayasofya Camii'nde gerçekleştirdiği Kur-an'ı Kerim tilavetine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dinlerken ürperdiğini belirtti ve bu olayın hiç kimse tarafından küçümsenemeyecek büyüklükte olduğunun altını çizdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Camii'nde Kur-an'ı Kerim tilaveti gerçekleştirdiği tarihi an.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Camii'nde Kur-an'ı Kerim tilaveti gerçekleştirdiği tarihi an.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra bugün aslına döndü ve ibadete açıldı. Bu tarihi gün dünya basınının da ilgi odağı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camii içerisinde gerçekleştirdiği Kur-an'ı Kerim tilaveti ise güne damga vuran gelişmelerdendi.

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  • Amerikalı yazar ve akademisyen olup aynı zamanda İsrail gazetesi Haaretz'de de görüş yazıları yayınlanan Louis Fishman da bu tarihi günü yakından takip eden birçok isimden birisi. Fishman, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açılışa dair ilgi çekici paylaşımlarda bulundu.

"Kimsenin küçümseyemeyeceği büyüklükte bir olay"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur-an'ı Kerim tilavetini takip eden Fishman, dinlerken ürperdiğini belirttiği paylaşımında bu olayın kimse tarafından küçümsenemeyecek kadar büyük olduğunu söyledi.

Fishman'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

  • "Bu tarihi anda Ayasofya’da Erdoğan'ı kuran okurken duyduğumda ben bile ürperdim. Bir noktada suskunlaştım ve içim birçok duyguyla karıştı. Kimse bu olayın büyüklüğünü hafife alamaz/küçük göremez.

'Ne olursa olsun tarihi bir an'

  • Not: Orijinal tweet'in bir bölümünü sildim, çünkü bunun büyüklüğünün başka bir mesaj verilmeden bırakılması gerektiğini düşündüm. Bunu herkes kendince anlayacaktır. Bazıları için bugün bir zafer, bazıları içinse derin bir keder ama ne olursa olsun/yine de tarihi bir an."

Yazar ve akademisyen Fishman; Türkiye ve Filistin/İsrail konularıyla özel olarak ilgileniyor.

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