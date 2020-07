Haaretz yazarlarından Fishman, Erdoğan'ın Kur-an'ı Kerim tilavetini dinledi: Kimse bu olayın büyüklüğünü küçümseyemez

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra bugün aslına döndü ve ibadete açıldı. Bu tarihi gün dünya basınının da ilgi odağı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camii içerisinde gerçekleştirdiği Kur-an'ı Kerim tilaveti ise güne damga vuran gelişmelerdendi.

Amerikalı yazar ve akademisyen olup aynı zamanda İsrail gazetesi Haaretz'de de görüş yazıları yayınlanan Louis Fishman da bu tarihi günü yakından takip eden birçok isimden birisi. Fishman, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açılışa dair ilgi çekici paylaşımlarda bulundu.

"Kimsenin küçümseyemeyeceği büyüklükte bir olay"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur-an'ı Kerim tilavetini takip eden Fishman, dinlerken ürperdiğini belirttiği paylaşımında bu olayın kimse tarafından küçümsenemeyecek kadar büyük olduğunu söyledi.

Fishman'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bu tarihi anda Ayasofya’da Erdoğan'ı kuran okurken duyduğumda ben bile ürperdim. Bir noktada suskunlaştım ve içim birçok duyguyla karıştı. Kimse bu olayın büyüklüğünü hafife alamaz/küçük göremez.

'Ne olursa olsun tarihi bir an'

Not: Orijinal tweet'in bir bölümünü sildim, çünkü bunun büyüklüğünün başka bir mesaj verilmeden bırakılması gerektiğini düşündüm. Bunu herkes kendince anlayacaktır. Bazıları için bugün bir zafer, bazıları içinse derin bir keder ama ne olursa olsun/yine de tarihi bir an."

At this historic moment, even I get chills when I hear Erdogan reading the Quran in Hagia Sophia. At one moment, I am silenced, mixed w/so many feelings. No one can underestimate magnitude of this. pic.twitter.com/C1YJE4Zc1f — Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) July 24, 2020

Yazar ve akademisyen Fishman; Türkiye ve Filistin/İsrail konularıyla özel olarak ilgileniyor.