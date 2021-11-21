Hayat Haftada 150 dakika spor yapın
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Haftada 150 dakika spor yapın

Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet hastalığı, ülkemizde ve dünyada en sık rastlanan kronik hastalıklar arasında yer alıyor.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Haftada 150 dakika spor yapın
Ayhan Levent

Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet hastalığı, ülkemizde ve dünyada en sık rastlanan kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Diyabet hastalığının en öncelikli tedavisi diyet ve egzersiz ile ideal kiloya ulaşmak olduğunu belirten Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Dahiliye Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, tedavinin aksatılmasının akut ve kronik komplikasyonlara yol açabileceğine dikkat çekiyor. Kan şekeri düzeyinin kontrol altında tutulması gerektiğine işaret eden Levent, “Bunun için diyabet hastaları diyet programına uymanın yanı sıra hekim kontrolünde haftada toplamda 150 dakika egzersiz yapmalı” dedi. Levent, vücut ağırlığındaki yüzde 5 azalmanın bile insülin direncini azalttığına vurgu yaptı.

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DİYABET EĞİTİMİ ŞART

  • Levent sözlerini şöyle sürdürdü: “Birçok farklı hastalığın birincil nedeni olan diyabette tedaviye tam uyum şart. Uzun süre yüksek seyreden kan şekeri; kardiyovasküler sistem, böbrek ve göz gibi organlarda kalıcı hasara yol açıyor. Teşhis konan kişiler diyabet eğitimi almalı, beslenme programına uymalı”
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