Hayat Hayır demesini engellemeyin
GENEL SAĞLIK

Hayır demesini engellemeyin

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, hayır demenin sonradan öğrenilen bir beceri olduğunu vurguluyor.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Hayır demesini engellemeyin
Nevzat Tarhan

Hayır demenin sonradan öğrenilen bir beceri olduğunu vurgulayan Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Kurallı bir ortamda büyüyen çocuk bu beceriyi kolaylıkla ediniyor. Çocuğun bağımlılık ve istismardan korunmasında bu becerinin çok önemli bir rolü var. Yanlışlara hayır diyemeyen bir çocuk, dışarıda sahte mutluluğun olduğu bir ortamda madde kullanımının yanlış olduğunu söyleyemez, karşı da çıkamaz. Çocuk istismarında hayır diyememe en büyük sebep. Çocuklara özel alan ve mahremiyet eğitimi verilmeli. Bunu öğrettiğiniz zaman çocuk bir tehlike ve riskle karşılaştığında hayır diyebiliyor” şeklinde konuştu.

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