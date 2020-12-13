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Hayat İbrahim Tatlıses ABDdeki tedavisini anlatırken gözyaşlarına boğuldu Ne varsa Türkiyede var
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İbrahim Tatlıses ABD'deki tedavisini anlatırken gözyaşlarına boğuldu: Ne varsa Türkiye'de var

İbrahim Tatlıses şov programında ABD'deki tedavi günlerini anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Uğradığı silahlı saldırıda beyninden kurşun yiyen Tatlıses ABD'de durumunun daha da kötüleştiğini anlattı.

Haber Merkezi Diğer
İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu.
İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu.

İbrahim Tatlıses şov programında ABD'deki tedavi günlerini anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Uğradığı silahlı saldırıda beyninden kurşun yiyen Tatlıses ABD'de durumunun daha da kötüleştiğini anlattı.

AMERİKA'YA GİDİNCE DURUMU KÖTÜYE GİTTİ

Programa konuk olan Serdar Ortaç Tatlıses'in Amerika'ya gitmeden önce Türkiye'deyken her gün turp gibi yürüdüğünü ancak Amerika'ya gittikten sonra uygulanan tedavilerin ardından çok daha kötü olduğunu söyledi.

Tatlıses programında 9 sene önce uğradığı silahlı saldırı sonrasındaki tedavi sürecini şu sözlerle anlattı:

"12 gün yoğun bakımda kalıp, 12 dakika nöbet geçirmişim. Meğer ne varsa Türkiye'de varmış, Amerika'ya giderken içim hiç rahat değildi."

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