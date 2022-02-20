​Kalp hikayenizi öğrenin

Çocuklar ve gençlerde bayılma ve ani ölümle sonuçlanan iki büyük hastalık grubu olduğunu söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Celal Akdeniz, “Kalp kası hastalıkları olarak adlandırılan kardiyomiyopatiler ve genetik aritmi sendromlarına dikkat etmeli. Bu hastalıklarda erken tanı sayesinde ani ölümle bitebilecek çok acı süreçlerin önüne geçebilmek mümkün” dedi. Akdeniz, hastalıkların detayını Yeni Şafak için yazdı.

Prof. Dr. Celal Akdeniz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kalp kasını etkileyen koroner arter hastalığı, hipertansiyon gibi ikincil nedenlere bağlı olmadan ortaya çıkan, çoğunlukla genetik kökenli bozukluklar ile ilgili kalp kası hastalıklarını kardiomiyopatiler olarak isimlendiriyor. Bu hastalıkta ana gruplar; Dilate KMP, Hipertrofik KMP, Restriktif KMP, Aritmojenik sağ ventrikül displazisi olarak adlandırılıyor.

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AİLEDEN GELEN MUTASYONLAR ETKİLİ

En sık görülen kalp kası hastalıklarından biri olan dilate kardiyomiyopatilerin ortaya çıkmasının en önemli nedeni ise, virüslere bağlı geçirilmiş kalp kası iltihabı olması. Diğer kardiyomiyopatilerin en önemli görülme sebebi ise kalp kası ve fonksiyonlarında genetik kökenli bozuklukların yaşanması.

O İLK KİŞİ OLABİLİRSİNİZ!

Hastalıkların tek tek detayına girmek bu yazının amaç ve kapsamını aşacaktır. Ancak hemen hepsinin bazı ortak özelliklerini bilmekte fayda var. Genetik bozukluk çoğu zaman aileden gelen mutasyonlar ile ilgili olabilir. Nadiren de olsa hastalığın saptandığı kişi mutasyonun başladığı ilk kişi olabilir. Bu da hastalığın o kişinin neslinde devam edeceği anlamına gelir.

HİKAYENİZİ ÖĞRENİN

Bu hastalıklarda ilk olarak çabuk yorulma, çarpıntı, nefes darlığı, eforda göğüs ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Bazen de ilk bulgu bayılma veya ani ölüm olabiliyor. Bu nedenle aile hikayesinde genç yaşta, izah edilemeyen ani ölüm veya bayılma olan kişilerin temel bir kardiyolojik kontrolden geçmesi büyük önem taşıyor.

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SAĞLIKLI GÖRÜNENLER DİKKAT

Ani ölüme yol açabilen kardiyomiyopatilerde, hastalık ailenin sağlıklı gibi görünen diğer bireylerinde de görülebiliyor. Bu nedenle bir kişide hastalık saptandığında ailenin en yakın bireylerinden başlanarak genetik test ve kardiyolojik kontrol ile aile taraması yapmak gerekiyor. Bu sayede ailede hastalığı taşıyan başka bireyler varsa, belki de o kişi öleceği yada tedavi edilip ölümden kurtulacağı günü bekliyor olabilir. Bu noktada kardiyolojide bu sahada uzmanlaşmış ve bilgi ve birikimini bu işe odaklamış hekimlere büyük iş düşüyor.

Egzersiz kabusa dönüşmesin

Profesyonel anlamda spor yapmaya niyet eden kişilerin aile öyküsüne daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Bu hastalıkların hemen hemen hepsinde, bayılma yada ani ölüm ile biten tehlikeli ritim bozukluklarını tetikleyen en önemli faktör, kalbi zorlayıcı egzersizler olarak öne çıkıyor.