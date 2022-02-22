Hayat Kan sulandırıcı salgını Ölümcül sonuçlara neden olabilir
GENEL SAĞLIK TÜRKİYE

‘Kan sulandırıcı’ salgını: Ölümcül sonuçlara neden olabilir

Kovid-19 salgınıyla birlikte vatandaşlar, pıhtı atar endişesi ile kan sulandırıcı ilaçlara yöneldi. Uzmanlar, bu ilaçların ölüme varan sonuçlarının olabileceğine dikkati çekiyor.

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​‘Kan sulandırıcı’ salgını: Ölümcül sonuçlara neden olabilir
Arşiv

Kovid-19 salgınıyla birlikte vatandaşlar, pıhtı atar endişesi ile kan sulandırıcı ilaçlara yöneldi. Uzmanlar, bu ilaçların ölüme varan sonuçlarının olabileceğine dikkati çekiyor. Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, “Vücutta pek çok etken pıhtı oluşturur. Pıhtı riski olmaksızın kullanılan kan sulandırıcı ilaçlar vücutta kanama riskini artırarak ölümcül sonuçlara neden olabilir” dedi.

Mustafa Çetiner
Mustafa Çetiner

ÖLÜMCÜL SONUÇLARI OLUR

Salgından sonra D-Dimer testlerinde de yoğunluk yaşandığını belirten Çetiner, “Bu test kan pıhtısının parçalanması sırasında salınan bir maddenin ölçümünü yapıyor. Madde düzeyinin yüksek olması pıhtı varlığı anlamına gelebilir. Ancak bu testin sonucu Kovid-19 olmadan inme, kalp ritm bozukluğu, ileri dönem kanser hastalarında ortaya çıkan yaygın damar içi pıhtılaşması gibi durumlarla ilgili olarak da yüksek çıkabilir. Bu nedenle D-Dimer yüksekliği pıhtı riskini anlamak için tek gösterge olamaz. Yalnızca test sonucuna bakılarak diğer nedenleri sorgulamadan kan sulandırıcı ilaçlara başlamak yanlış bir adım” diye konuştu. Hamileler ve kronik hastalarda D-Dimer sonuçlarının yüksek çıkabildiğini kaydeden Çetiner, şunları kaydetti:

  • “Her yüksek test sonucu kişiye aspirin veya başka kan sulandırıcı ilaçların başlanması yanlış. Kan sulandırıcı ilaçlar yalnızca pıhtı riski yüksek olan kişilerde kullanılırsa hayat kurtarır. Eğer kişide pıhtı riski yoksa bu ilaçlar vücutta kanama riskini artırarak, ölümcül sonuçlara yol açabilir.”

Kan sulandırıcı etkisi bulunan Aspirin bilinçsiz kullanıldığında ölüme neden olabilir
KORONAVİRÜS
Kan sulandırıcı etkisi bulunan Aspirin bilinçsiz kullanıldığında ölüme neden olabilir

Kan sulandırıcı kullananlar kiraz tüketirken dikkat: Aşırı kanamaya neden olabilir
HAYAT
Kan sulandırıcı kullananlar kiraz tüketirken dikkat: Aşırı kanamaya neden olabilir
İzmirde duygusal anlar

İzmir'de duygusal anlar

​Uzun süre sonra oynayan Omar, gözyaşlarına engel olamadı.
Maestrodan olay çıkartan mesaj

Maestro'dan olay çıkartan mesaj

​Galatasaray'a kaybettikten sonra Türk futbolunu eleştirdi.
Kuvvetle tavsiye ediyoruz

'Kuvvetle tavsiye ediyoruz'

​Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

FETÖ ile mücadeleye destek teşekkürü.

'Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyoruz.'

5 gollü maçta Galatasaray kazandı.

Galatasaraylılar <br>çılgına döndü

Galatasaraylılar
çılgına döndü

Torrent ve futbolculara isyan ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.