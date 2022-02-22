​‘Kan sulandırıcı’ salgını: Ölümcül sonuçlara neden olabilir

Kovid-19 salgınıyla birlikte vatandaşlar, pıhtı atar endişesi ile kan sulandırıcı ilaçlara yöneldi. Uzmanlar, bu ilaçların ölüme varan sonuçlarının olabileceğine dikkati çekiyor. Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, “Vücutta pek çok etken pıhtı oluşturur. Pıhtı riski olmaksızın kullanılan kan sulandırıcı ilaçlar vücutta kanama riskini artırarak ölümcül sonuçlara neden olabilir” dedi.

Mustafa Çetiner

ÖLÜMCÜL SONUÇLARI OLUR

Salgından sonra D-Dimer testlerinde de yoğunluk yaşandığını belirten Çetiner, “Bu test kan pıhtısının parçalanması sırasında salınan bir maddenin ölçümünü yapıyor. Madde düzeyinin yüksek olması pıhtı varlığı anlamına gelebilir. Ancak bu testin sonucu Kovid-19 olmadan inme, kalp ritm bozukluğu, ileri dönem kanser hastalarında ortaya çıkan yaygın damar içi pıhtılaşması gibi durumlarla ilgili olarak da yüksek çıkabilir. Bu nedenle D-Dimer yüksekliği pıhtı riskini anlamak için tek gösterge olamaz. Yalnızca test sonucuna bakılarak diğer nedenleri sorgulamadan kan sulandırıcı ilaçlara başlamak yanlış bir adım” diye konuştu. Hamileler ve kronik hastalarda D-Dimer sonuçlarının yüksek çıkabildiğini kaydeden Çetiner, şunları kaydetti:

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“Her yüksek test sonucu kişiye aspirin veya başka kan sulandırıcı ilaçların başlanması yanlış. Kan sulandırıcı ilaçlar yalnızca pıhtı riski yüksek olan kişilerde kullanılırsa hayat kurtarır. Eğer kişide pıhtı riski yoksa bu ilaçlar vücutta kanama riskini artırarak, ölümcül sonuçlara yol açabilir.”

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