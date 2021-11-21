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Kansere bağlı ölümler azalıyor

Akciğer kanseri, dünyada en yaygın ikinci kanser türü olmakla birlikte en fazla yaşam kaybıyla sonuçlanan kanser türlerinin başında geliyor.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Kansere bağlı ölümler azalıyor
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Akciğer kanseri, dünyada en yaygın ikinci kanser türü olmakla birlikte en fazla yaşam kaybıyla sonuçlanan kanser türlerinin başında geliyor. Ancak akciğer kanserlerinde umut verici bir gelişme var. Akciğer Kanser Farkındalık Ayı kapsamında Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği ve Siemens Healthineers Türkiye’nin bilgilendirmeye göre, kansere bağlı ölümler azalıyor.

  • Dernek Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, “Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü’nün verilerine göre son 30 yılda kansere bağlı ölüm oranı toplam yüzde 31 geriledi. En büyük düşüş ise akciğer kanserinde görüldü” dedi.
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