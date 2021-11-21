kedimklinikte etiketi mamaya dönüşüyor

Kediler doğası gereği hastalık semptomlarını saklama eğilimine sahip. Bu nedenle düzenli olarak veterinere görünmeleri gerekiyor. Hayvan sahiplerinin uzman desteği alması gerektiğini söyleyen Royal Canin yetkilisi Tilbe Babakıray, “Düzenli sağlık kontrolleri ve erken teşhis her yıl milyonlarca insanın yaşamını kurtarıyor, bu durum hayvanlar için de geçerli” dedi. Şirketin düzenlediği Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün kampanyasına dikat çeken Babakıray, #kedimklinikte etiketiyle yapılan her paylaşımın bakımevlerine bir kg mama olarak ulaşacağını söyledi.
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