Hayat kedimklinikte etiketi mamaya dönüşüyor
GENEL SAĞLIK

#kedimklinikte etiketi mamaya dönüşüyor

Kediler doğası gereği hastalık semptomlarını saklama eğilimine sahip. Bu nedenle düzenli olarak veterinere görünmeleri gerekiyor.

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
#kedimklinikte etiketi mamaya dönüşüyor
Arşiv

Kediler doğası gereği hastalık semptomlarını saklama eğilimine sahip. Bu nedenle düzenli olarak veterinere görünmeleri gerekiyor. Hayvan sahiplerinin uzman desteği alması gerektiğini söyleyen Royal Canin yetkilisi Tilbe Babakıray, “Düzenli sağlık kontrolleri ve erken teşhis her yıl milyonlarca insanın yaşamını kurtarıyor, bu durum hayvanlar için de geçerli” dedi. Şirketin düzenlediği Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün kampanyasına dikat çeken Babakıray, #kedimklinikte etiketiyle yapılan her paylaşımın bakımevlerine bir kg mama olarak ulaşacağını söyledi.

Bekle kızımben de geliyorum demişti

'Bekle kızım
ben de geliyorum' demişti

Bir yıl sonra kendisi de koronavirüsten hayatını kaybetti.
Tarihe geçti

Tarihe geçti

​Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu.
24 saatte çözüm

24 saatte çözüm

​Migren gebelikte daha riskli.
Kuşadası'na müjde

Kuşadası'na müjde

​650 kruvaziyer 750 bin turist.
Can mesaisi

Can mesaisi

Yeni Şafak, işleyişe bizzat şahitlik etti.
'Dört kişilik aile esas alınmalı'

'Dört kişilik aile esas alınmalı'

​Sendikaların 2022 için asgari ücret beklentisi.

Türkali-2'de rekor seviye

Türkali-2'de rekor seviye

​650 bin metreküplük akış testi.

ABD'de ırkçı katile beraat

ABD'de ırkçı katile beraat

Biden binlerce insanı sokağa döken kararı savundu.

Özür kurtarmaz

Özür kurtarmaz

​Altılı masanın ilk icraatı manipülasyon.
2023'te sandıktan <br>silme çıkacağız

2023'te sandıktan
silme çıkacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı.
Tesla'nın listedeki yeri şaşırttı

Tesla'nın listedeki yeri şaşırttı

​Dünyanın en güvenilir otomobil markaları belli oldu.
Kazanmayı unuttu

Kazanmayı unuttu

​Alanyaspor'a yenilen Beşiktaş, son 5 maçta dördüncü mağlubiyetini aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.