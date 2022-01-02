Kış depresyonu kilo aldırıyor ​

Kış aylarıyla birlikte, ‘canım tatlı bir şeyler yemek istiyor” söylemlerinde artış yaşandığına dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, “Soğuk havalarda fiziksel aktivitelerin azalması ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi kilo artışına yol açıyor” dedi.
- Gün ışığından daha az yararlanılan bu ayların daha depresif hissettirdiğini kaydeden Çelik, “Bu ruh hali mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin düzeyini artıran ve kısa süreli iyi hissetmemize neden olan çikolata, şekerli yiyecekler, hamur işi makarna gibi besinlere yönelimimizi artırıyor. Bu besinler de yemek yeme isteği uyandırmakla birlikte kilo artışını hızlandırıyor” şeklinde konuştu.