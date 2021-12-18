Hayat Kızamık geri döndü
GENEL SAĞLIK

Kızamık geri döndü

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Türkiye’de bitme noktasına gelen kızamık salgınının yeniden gün yüzüne çıktığını söyledi...

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Kızamık geri döndü
Ateşli bir virüs hastalığı olan kızamık, beyin hücresi iltihabına yol açabildiği gibi, karaciğer yetmezliği, körlük ve organ yetmezliğine neden olabiliyor.

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Türkiye’de bitme noktasına gelen kızamık salgınının yeniden gün yüzüne çıktığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yılın ilk 6 ayında Avrupa’da 90 bin kızamık vakası görüldü. Şu an 53 ülkede saptanan vakalar nedeniyle 37 kişi vefat etti. Kızamık salgının temelinde aşı reddinin yattığına işaret eden Prof. Arıca, “Türkiye’de de 40 bine yakın aile aşıyı reddediyor. Kızamık da bir virüs hastalığı olduğu için diğerlerine geçiyor. Dünyada da durum aynı. DSÖ önümüzdeki yıllarda kızamık ile ilgili ciddi salgınlar bekliyor. Bununla ilgili önlemler almaya çalışıyor” diye konuştu.

Vefik Arıca
Vefik Arıca

22 MİLYON ÇOCUK AŞI OLMADI

  • 2020 verilerine göre dünya genelinde 22 milyon çocuğun kızamık aşısı olmadığına işaret eden Arıca, “Bu yıl da bu verinin artacağı yönünde bilgiler var. Son 2 yıldır da pandemi nedeniyle bazı çocuklar da aşıya geç gittiği veya yaptırmadığı için sayıda birtakım artışlar olmuş olabilir” dedi. 2012 yılından bu yana hızlı bir aşı karşıtlığı başladığını aktaran Arıca, “Eskiden 3 basamaklı rakamlarda bile olmayan aşısız insanların sayısı, şimdi binlerle ifade ediliyor. 2012’den önce Türkiye’de bu hastalık adeta erimişti. Şimdi ise aşılanmama durumu nedeniyle kızamık eski haline dönmek üzere” şeklinde konuştu. Arıca şu bilgileri verdi: “Şu an 12 aylıkken aşılar yapılabiliyor. Bir de okul öncesinde yapılıyor. Toplam iki kere kızamık aşısı oluyoruz. Yüzde 97’nin üzerinde bir koruyuculuktan bahsediyoruz. Oluşabilecek komplikasyonları büyük ölçüde önlüyor. Hiçbir yan etki yaşamıyorlar.”
Amerikan rüyası sona erdi

Amerikan rüyası sona erdi

​Artık süper güç olmadıklarını biliyorlar.
CHPnin kirli oyunu

CHP'nin 'kirli' oyunu

​İyi ki kamera kaydı var.
83 milyonu etkileyecek

83 milyonu etkileyecek

​Asgari zammının memurdan işsize etkisi nasıl olacak.
Sıra emeklilerde

Sıra emeklilerde

​Seyyanen zam yapılması gündemde.
Stokçulara büyük operasyon kapıda

Stokçulara büyük operasyon kapıda

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Fatiha ile gireceklerdi

Fatiha ile gireceklerdi

​Yahudi terör örgütünün kanlı planı ifşa oldu.
Bu kadarını beklemiyorduk

Bu kadarını beklemiyorduk

​Asgari zammı çalışanları sevindirdi.
Saldırıyı tek başına yapmış

Saldırıyı tek başına yapmış

​Almanya ırkçı saldırıyı yine örtbas etti.
'Afrika Türkiye'ye güveniyor'

'Afrika Türkiye'ye güveniyor'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 ülke lideriyle görüştü.
Dolar 17 lirayı aştı

Dolar 17 lirayı aştı

​Merkez Bankası beşinci kez müdahale etti.
Ölü sayısı 42'ye çıktı

Ölü sayısı 42'ye çıktı

​Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor.

Sağlık Bakanlığı: Böyle bir durum söz konusu değildir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.