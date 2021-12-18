​Kızamık geri döndü

Ateşli bir virüs hastalığı olan kızamık, beyin hücresi iltihabına yol açabildiği gibi, karaciğer yetmezliği, körlük ve organ yetmezliğine neden olabiliyor.

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Türkiye’de bitme noktasına gelen kızamık salgınının yeniden gün yüzüne çıktığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yılın ilk 6 ayında Avrupa’da 90 bin kızamık vakası görüldü. Şu an 53 ülkede saptanan vakalar nedeniyle 37 kişi vefat etti. Kızamık salgının temelinde aşı reddinin yattığına işaret eden Prof. Arıca, “Türkiye’de de 40 bine yakın aile aşıyı reddediyor. Kızamık da bir virüs hastalığı olduğu için diğerlerine geçiyor. Dünyada da durum aynı. DSÖ önümüzdeki yıllarda kızamık ile ilgili ciddi salgınlar bekliyor. Bununla ilgili önlemler almaya çalışıyor” diye konuştu.

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Vefik Arıca

22 MİLYON ÇOCUK AŞI OLMADI