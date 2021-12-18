​Kızamık geri döndü

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Türkiye’de bitme noktasına gelen kızamık salgınının yeniden gün yüzüne çıktığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yılın ilk 6 ayında Avrupa’da 90 bin kızamık vakası görüldü. Şu an 53 ülkede saptanan vakalar nedeniyle 37 kişi vefat etti. Kızamık salgının temelinde aşı reddinin yattığına işaret eden Prof. Arıca, “Türkiye’de de 40 bine yakın aile aşıyı reddediyor. Kızamık da bir virüs hastalığı olduğu için diğerlerine geçiyor. Dünyada da durum aynı. DSÖ önümüzdeki yıllarda kızamık ile ilgili ciddi salgınlar bekliyor. Bununla ilgili önlemler almaya çalışıyor” diye konuştu.
22 MİLYON ÇOCUK AŞI OLMADI
- 2020 verilerine göre dünya genelinde 22 milyon çocuğun kızamık aşısı olmadığına işaret eden Arıca, “Bu yıl da bu verinin artacağı yönünde bilgiler var. Son 2 yıldır da pandemi nedeniyle bazı çocuklar da aşıya geç gittiği veya yaptırmadığı için sayıda birtakım artışlar olmuş olabilir” dedi. 2012 yılından bu yana hızlı bir aşı karşıtlığı başladığını aktaran Arıca, “Eskiden 3 basamaklı rakamlarda bile olmayan aşısız insanların sayısı, şimdi binlerle ifade ediliyor. 2012’den önce Türkiye’de bu hastalık adeta erimişti. Şimdi ise aşılanmama durumu nedeniyle kızamık eski haline dönmek üzere” şeklinde konuştu. Arıca şu bilgileri verdi: “Şu an 12 aylıkken aşılar yapılabiliyor. Bir de okul öncesinde yapılıyor. Toplam iki kere kızamık aşısı oluyoruz. Yüzde 97’nin üzerinde bir koruyuculuktan bahsediyoruz. Oluşabilecek komplikasyonları büyük ölçüde önlüyor. Hiçbir yan etki yaşamıyorlar.”