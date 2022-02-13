Hayat Kovid-19 sırtımızdan vurdu
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Kovid-19 sırtımızdan vurdu

Kovid-19 geçiren kişilerin baş ağrısından tat kaybına, unutkanlıktan depresyona kadar pek çok alanda şikayetleri sürebiliyor...

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Kovid-19 sırtımızdan vurdu ​
Uzm. Dr. Aziz Denli

Kovid-19 geçiren kişilerin baş ağrısından tat kaybına, unutkanlıktan depresyona kadar pek çok alanda şikayetleri sürebiliyor. 12 haftadan uzun süren bu şikayetlerin ‘post Kovid-19 olarak adlandırıldığını söyleyen Medicana Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Aziz Denli, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında yapılan araştırmalara göre bu alandaki şikayetlerin yüzde 49 oranında sırt ağrısı olarak görüldüğünü aktardı.

  • İç organları, cilt, kas ve eklemlerin bir sinir ağıyla birbirine bağlı olduğunu aktaran Denli, iç organlardaki problemlerin bu bağlantı ile kas ağrısı olarak yansıyabildiğini aktardı. Hastalara solunum egzersizi öneren Denli, diyafram kasının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
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