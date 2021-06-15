Mehmet Akif’in sesine ses ver

FERAHFEZA ERDOĞAN

Aziz Erdoğan’ın Dirvas romanı, Mehmet Akif’in bir şiirinden ilham ile kaleme alınmış. Akif’in yedi kitaptan oluşan dev eseri Safahat’ın altıncısı kitabı olan, 2615 mısralık manzum şiiri Asım’ın (1924) içinde adı geçen, 13-14 yaşlarında, cesur, gururlu, doğru sözlü ve güzel konuşan, erdemli birisidir Dirvas. Aziz Erdoğan’ın romanı da; bu şiirden ilham ile ismi konulan ortaokul öğrencisi Dirvas’ın Safahat’ın içine yaptığı yolculuğu ve böylece Akif’i tanımasını, okulda yaşadığı bir dizi olayın içinde anlatan başarılı bir romandır.

Dirvas’ı bir ara dönem gençlik romanı olarak da kabul edebiliriz. Edebiyatımızda çok değerli çocuk romanları kaleme alındığı gibi çok kaliteli gençlik romanları da yazılıyor artık. Fakat ara dönem diyebileceğimiz ve ortaokul yıllarına denk düşen 11-14 yaş arasını kapsayan ergenlik dönemi, edebiyatımızda nedense ihmal edilmiş. Çocukluktan gençliğe geçiş dönemi olan bu ergenlik çağında ne tam çocuk ne de genç olamamanın tereddütleri yaşanır, iç disipline dair sorunlar gözlemlenir. O yüzden bu dönem ihmal edilmemeli, çocuklara rol model olabilecek kahramanlarla yollarının kesişebileceği, gençliğe adım atarken onlara rehberlik edebilecek bilinçli eserler ortana konmalı. İşte Aziz Erdoğan’ın Dirvas romanı için bu boşluğu dolduran, kahramanı ortaokul öğrencisi Dirvas vasıtası ile o yaş grubundaki okurlara rol model oluşturan başarılı bir roman diyebiliriz.

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MEHMET AKİF’İ HATIRLAMAK

Dirvas’ı okurken hem Mehmet Akif’i daha yakından tanıyorsunuz hem de Safahat’ın içinde yer alan “Küfe”, “Hasta”, “Seyfi Baba”,“ Mahalle Kahvesi”, “Kocakarı ile Ömer” gibi pek çok manzum hikâyenin orijinalitesini bozmadan bugüne aktarılabildiğini de görüyorsunuz. Romanı okuduğunuzda Akif’i daha çok seviyor, anlıyor ve takdir ediyorsunuz üstelik.

Roman, Türkçe dersinde Fatma Öğretmen’in öğrencisi Dirvas’a adının anlamını sorması ile başlıyor. Dirvas, soruyu cevaplayamamanın mahcubiyeti ile babasına bu ismin kendisine nasıl verildiğini sorunca, okur olarak bizler de kitabın sayfalarını çevirirken aynı zamanda Mehmet Akif’in o büyük eseri Safahat’ının içine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Yazar, böylece hem okuru Safahat’ın içindeki manzum hikâyelerin kahramanları ile tanıştırıyor hem de bizzat Dirvas’ın karakterinde şekillenen “Asım nesli”nin günümüz gençliğinde nasıl yeşerebileceğinin cevabını da bize vermiş oluyor.

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Ortaokul öğrencilerinin kendi hayatlarından pek çok şey bulabilecekleri Dirvas romanı; bol diyaloglu yapısı, yalın anlatımı ve kitaba eşlik eden kaliteli resimleri ile de keyifle okuyabilecek bir eser olmuş.