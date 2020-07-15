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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Mesiyanik sömürü

Büyük bir cesaret örneği olan 15 Temmuz gecesi, FETÖ’cülere karşı dik bir duruşu simgeliyor. Gazeteci yazar Nur Özkan Erbay, “Terörün Mesihi” kitabında dünyada ve tarihimizde birçok örneği bulunan bu inanç sömürücü mesiyanik örgütün özelliklerini, hedeflerini, diğerleriyle benzerliklerini gözler önüne seriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terörün Mesihi Nur Özkan Erbay Elips Kitap 206 sayfa 2020
Terörün Mesihi Nur Özkan Erbay Elips Kitap 206 sayfa 2020

İDİL BAHÇE

Dört yıl önce hafızalarda yerini alan darbe girişimi, her 15 Temmuz’da haklı bir gurura vesile oluyor. Ülke yönetimini FETÖ mensuplarına teslim etmeyen kahraman Türk milleti, tek yürek olup tankların ve namluların önüne durdu. Bu destansı gecenin ardından marşlar bestelendi, anıtlar dikildi, analizler yapıldı, kitaplar yazıldı... Şehit ve gaziler çeşitli programlar vesilesiyle anıldı. Nur Özkan Erbay tarafından yazılan “Terörün Mesihi” 15 Temmuz darbe girişimini geçmişiyle birlikte ele alıyor. Uluslararası ilişkiler ve uluslararası güvenlik alanındaki çalışmalarını akademik alanda da sürdüren gazeteci Erbay, mesiyanik hareketlerin devlet ve rejim güvenliğine tehdidini FETÖ örneği üzerinden inceliyor.

BATI İLE DOĞU’NUN ORTAK SORUNU

Bir dinin mensuplarını siyasi güç elde etme amacıyla suistimal etme durumunu tanımlayan mesiyanizm, tarih boyunca verimli bir araç olarak kullanılmıştır. Terörü meşrulaştırmanın basit bir yolunu da sunan bu kavram, Batı’da ve Doğu’da birçok kişinin katıldığı hareketlerde kendini göstermiş. İki medeniyetin ortak sorunu olan bu oluşumlar bireylerin inancını, iyi niyetini ve manevi ihtiyaçlarını kötüye kullanıyor. Kapalı “dini grup” kisvesiyle şiddeti araçsallaştırıp farklı bir siyasi ajanda takip ederek dönüşüm içine giriyorlar. Mesiyanik şiddet ve terörizm tüm dünyada bütün inançlarda veya inanç sistemlerinde görülebiliyor. ABD’deki Hristiyan beyaz üstünlüğü hareketleri, Hindistan’daki köktenci Sih grupları ve İsrail’deki Yahudi mesiyanik hareketleri bu inançların güçlü temsilcilerinden bazıları. Bu hareketlerin İslam dünyasındaki örneklerine baktığımızda ise 11. yüzyılda Hasan Sabbah tarafından örgütlenmiş Haşhaşileri, 19. yüzyıl Pakistanı’nda Mirza Gulam Ahmed liderliğindeki Kadıyanileri ve 13. yüzyılda Anadolu’da başlayan Babai İsyanları göze çarpıyor.

TERÖRLE YOĞUN İLİŞKİLİ

Modern terör çalışmalarında, inanç motivasyonlu terör faaliyetleri olarak adlandırılan bu kavramla birlikte “Yeni Dini Hareketler” başlığı altında mesiyanik ve apokaliptik unsurları içerisinde bulunduran kapalı inanç grupları olan kültlerin terörle yoğun ilişkisini ortaya konuyor. Elips Kitap tarafından okura sunulan eserde Erbay; mesiyanik hareketlerin özellikleri nelerdir, bu hareketlerin toplumsal, siyasal, sosyolojik, dini ve tarihi boyutları nelerdir, Doğu ve Batı’daki en belirgin örnekleri hangileridir, kullandıkları araçlar nelerdir, FETÖ’nün mutlak amacı ve yöntemleri nelerdir, örgütün lideri Fethullah Gülen’in şiddet ve teröre yatkınlık gösteren Mesiyanik Kült Grupları’nın liderleriyle ortak özellikleri hangileridir gibi birçok soruya cevap veriyor.

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