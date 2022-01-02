​Nezle hafif atlatılır​

Kış aylarıyla birlikte artan nezle ve grip vakalarına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslan Çelebi, bu iki hastalığın birbirinden farklı olsa da halk arasında karıştırıldığını söyledi Çelebi, “Nezle ile grip arasındaki en büyük fark gripte burun akıntısı ve hapşırma olmaması. Ayrıca gripte yüksek ateş olağan bir bulgu ilken nezlede nadir olur. Baş ağrısı, eklem ve kas ağrıları gripte olabilir nezlede pek beklenmez. Nezle gribe göre daha hafif atlatılan bir hastalık” diye konuştu.