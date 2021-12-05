Periton diyalizi devlet güvencesinde

Böbrek hastalığının tedavisinde önemli olan periton diyalizi, kanı zararlı atıklardan temizlemek için hastanın kendi karın zarının filtre yerine kullanılmasıyla uygulanıyor. Yöntemin hastaların sosyal yaşamını kısıtlamadan tedavi imkanı sunduğunu söyleyen SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği’nden Prof. Dr. Melike Öğütmen, bu hastaların Kovid-19 sürecinde avantajlı şekilde tedavi olduğunu söyledi. Öğütmen, tedavinin SGK kapsamında alındığını vurguladı.
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