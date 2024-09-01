Petrolün şehri turizmde de iddialı

Batman, turizmde kendi rekorunu kırdı. Şehir petrol ile anılırken bunun dışında turizmde de adını duyurmak istiyor. Tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm yarışında hak ettiği noktaya gelmek isteyen Batman, son yıllarda yoğun ziyaretçi almaya başladı. Özellikle Hasankeyf’i görmek isteyen ziyaretçiler tekneler ile Dicle üzerinden Ilısu Barajı’nda Mezopotamya tarihine eşlik ediyor. Gece yemek kültürü ve dükkanların geç saatlere kadar açık olması da Batman’a canlılık katıyor.

Şehirde hedef kısa vadede 50 bin yabancı ve 750 bin yerli yerli misafiri ağırlamak. Geçen yıl 362 bin 461 yerli ve 25 bin 526 yabancı turizm için şehre geldi. Bu yılın ilk 7 ayında ise 287 bin 454 yerli, 21 bin 869’u yabancı olmak üzere 309 bin 314 misafiri şehir ağırladı. 2023’ün aynı döneminde bu rakam 250 bin seviyesindeydi. Son verilere göre Batman, turizmde kendi rekorlarını kırmış durumda. Turizmciler yaz tatili boyunca genel toplamda 400 bin yabancı turiste özelinde ise 30 bin hedeflendiğini kaydetti.

Turizmde önemli adımlar atarak tanıtım yapmaya hazırlanan Batman’da gelecek dönemlere ilişkin hedefler ise 50 bin yabancı ve 750 bin yerli turiste hizmet verebilmeyi hedefliyor. Bu çerçevede şehrin turizm altyapısı da artırılıyor. Ulaşım ağı karada modernleştirilirken Ankara ve İstanbul düzenli sefelerin olduğu havalimanı ve Kurtalan Ekspresi de ulaşıma çeşitlilik sağlıyor. Hava yolculuğu ile yapmak isteyenlere ise Ankara ve İstanbul başta olmak üzere farklı noktalardan uçuşlar mümkün.





Geç saatlere kadar capcanlı bir şehir

Türkiye’de petrol şehri olarak anılan Batman’da hemen hemen her yerde petrol ile ilgili bir şey görmek mümkün. Şehrin caddeleri kayyum döneminde yapılan düzenleme ile cıvıl cıvıl. Caddenin canlılığın AVM’nin en başından Türkiye Petrolleri tesisine kadar sürüyor. Batman merkezde ise sosyal hayatın canlılığı dikkat çekiyor. Dükkanlar alışveriş yapmak isteyenler için 02.00-03.00’e kadar açık. Seyyar dürümcüler ve çay ocakları yerel lezzetleri gün aşırı sunuyor. Sanayisi gelişmiş Batman’da Türkiye Petrollerinin tesisi, rafinerileri, Tüpraş gibi ve daha birçok sanayi tesis bulunuyor.





Dünya tarihinin önemli noktası

Batman’ın en merak edilen yeri ise şüphesiz tarihi milattan öncelere dayanan ve dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen Hasankeyf yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı. Özellikle Hasankeyf’i görmek isteyen ziyaretçiler tekneler ile Ilısu Barajı üzerinde düzenlenen turlarda doğaya doyuyor. Bir saat süren turlarda önerilen favori saat dilimi ise gün batımı. Teknenin yanında Hasankeyf’e çıkmak için diğer bir yöntem ise eski mezarlara ulaşan kısma gidebilmek görme imkanı ise az bilinen bir yöntem. Sular altında kalan Hasankeyf’in tepelerine çıkabiliyorsun. Stabilize yoldan yaklaşık 20-25 dakika seyahat ederek tarihe ulaşabiliyorsunuz. Burada tarihi mezarlar, işlemeli duvarlar, mağaraları görme imkanı bulunuyor.





Batman dağlarında yılkı atları

Batman’ın hemen hemen her dağından yılkı atlarını görmek mümkün, Raman Dağı, Hasankeyf’in yüksek bölgeleri, Kozluk bölgesi ve diğeri rakımı yüksek bölgeye çıktıkça yılkı atları sürüsünü görebiliyorsun. Atlar yabani olduğu için yanlarına yaklaşınca hemen kaçıyor. Atların sürülerinde yavru taylar da yer alıyor.



