Ramazan’ın dışına çıkaralım

Ramazan ayıyla geleneksel sahne sanatları alanında hareketlilik başlıyor. Geleneksel tiyatromuzun simge oyunları meddah, Karagöz, orta oyunu temsillerinde artış yaşanıyor. Türün en bilinen işlerinden olan orta oyunu ve Karagöz, farklı şehirlerde sanatçıları aracılığıyla günümüz izleyicisiyle buluşuyor. İçinde çokça doğaçlamanın yer aldığı geleneksel tiyatromuz, yılın her ayı Ramazan ayında olduğu kadar yoğun bir şekilde kendisine sahne bulamıyor. Geleneksel tiyatromuzun günümüzdeki durumunu sanatçılarına sorduk.

Geleneksel tiyatrolarımızın bir özelliği de bir metne bağlı kalınmadan tuluat olarak icra edilmesi. Polat, Karagöz oyununun güncel konulara temas ettiğini belirterek “Oyun esnasında figürün bir yeri çıkar, çocuğun birisi bir şey söyler. Metne bağlı olmadığınız için her an her şeyi söyleyebilir, güncel olaylarla yorumlayabilirsiniz. Bir oyunumuzda Karagöz, Kız Kulesi'nin restorasyonu hakkında bir şeyler söylüyor mesela. Ya da ekonomik şartlar hakkında birkaç kelam edebiliyor” diye konuştu.