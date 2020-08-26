Saç ekimi konusunda merak edilenler: Kliniğin yasal prosedürlere uygun olmasına dikkat edin

Yeşim Alkan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Saç ekimi nedir?

Saç ekimi , saç kaybı yaşayan kişilerin günümüzde yaptırdığı en popüler estetik operasyondur.

Saç ekimi ; saç kaybı yaşayan kişilerin , ense bölgesinden (dökülmeme özelliği olan sağlıklı saçların olduğu ,iki kulak arasında olan bölge) sağlıklı graftlerin MicroFue tekniği ile tek tek çıkartılarak saçsız alana nakledilmesi işlemidir.

Saç ekimi ağrılı bir işlem midir?

Saç ekiminde kullanılan son teknik olan MicroFue tekniği cerrahi bir operasyon olmadığı için sadece lokal anestezi ile ağrısız bir şekilde tamamlanır.Lokal anestezi esnasında hastaların ilk enjeksiyonları hissetmemesi için iğnesiz anestezi tekniği kullanıyoruz. Painless tekniği ile operasyonu maksimum konforlu hale getiriyoruz.

SAĞLIK 10 soruyla saç ekimi

Saç ekimi işlemi ne kadar sürer?

Saç ekimi işlemi üç aşamadan oluşur;

1. Aşamada ense bölgesinden graftler tek tek çıkartılır

2. Aşamada graftlerin ekileceği kanallar açılır

3. Alınan graftlar tek tek açılan kanallara yerleştirir ve operasyon sonlanır.

Saç ekimi işlemi alınan graft (saç kökü)sayısına bağlı olarak yaklaşık 4-6 saatte tamamlanır.

İşlem sırasında hastalarımız yemek molası verebilir TV izleyebilir ve maksimum konforla işlemleri tamamlanır.

Saç ekimi için ne kadar zaman ayırmalıyım?

Saç ekimi sadece 1 gün içinde tamamlanır ve hastalarımız ertesi gün pansuman ve bandajın çıkarılması için kliniğimizi ziyaret ederler.Sonrasında seyahat edebilir,işlerine geri dönebilir,günlük hayatlarını sürdürebilirler.

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Kimlere saç ekimi yapılamaz?

kronik kalp ,şeker ve tansiyon hastalarına , 18 yaşından küçüklere (dökülme tamamlanmadığı için), ve ense bölgesinde saç ekimi yapabileceğimiz kadar donör alanı olmayan hastalara saç ekimi yapılmaz.

SAĞLIK Saç ekimi hakkında merak edilen her şey

Saç ekiminden sonra özel bir bakım gerekir mi?

Saç ekiminden sonraki ilk üç gün saçlar yıkanmaz.sonrasında ise iki hafta boyunca bizim size verceğimiz losyon ve şampuanla yıkanır.Bunun dışında extra bir bakım gerektirmez ve süreç izlenir.

Ekilen saçlar tekrar dökülür mü?

Saç ekiminde nakledilen saç kökleri dökülmemeye kodlanmış graftlerden elde edilerek gerçekleşir.Ense bölgenizdeki saçlarınız siz 90 yaşınada gelseniz dökülmemeye kodlanmıştır ve bu saçlar ekim yapıldıktan sonrada aynı hücre yapısını korur ve dökülmezler.Yalnızca Kemoterapi gibi ağır tedavilere maruz kalınırsa hücre özelliğini yitirebilir.

Ekilen saçlarım ne zaman çıkar?

Ekilen saçlar işlemden sonraki ilk iki ay içerisinde dökülürler,bu dökülme bazı hastalarda %50 olurken bazı hastalarda %100 gerçekleşir.üçüncü aydan itibaren saçlar çıkmaya başlar ve tam olarak sonucu görmeniz 12 ay sürer.

Neden Doç Dr Tuğrul Maral ve Yeşim Alkan

Saç ekimi yaptırmaya karar verdiğinizde öncelikle dikkat etmeniz gerken husus ,Kliniğin yasal tüm prosedürlere uygun çalışan , ruhsatlı ve doktorlar tarafından yönetilen bir klinik olmasıdır.Maral klinik alanında uzman kadrosu ile uzun yıllardır ülkemizden ve tüm dünya ülkelerinden gelen saç kaybı yaşayan binlerce insana hizmet vermiş olup onbinlerce başarılı sonuca imza atmıştır.

Maral Hair klinik ekibi olarak , saç ekimi yaptırmak isteyen ve kliniğimize başvuran hastalarımıza operasyon sürecinde , operasyon öncesinde ve sonrasında tam destek vermekte olup dünyanın heryerinden referans alabileceğinz hasta potansiyeline sahip olan İstanbuldaki az sayıda bulunan kliniklerden biriyiz.Doktor Maral ve Yeşim Alkan tarafından 12 sene önce kurulan kliniğimiz aynı kadrosuyla Leventteki aynı adresinde hizmet vermektedir.