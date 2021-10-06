Hayat Şehidimizinbabasını kaybettik Cambaza kavuştu
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Şehidimizin babasını kaybettik:  Cambaz’a kavuştu

Yeni Şafak’ın 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz’ın 88 yaşındaki babası Ahmet Cambaz vefat etti. Batı Trakya’da Rodop ilinin Menetler köyünde yaşayan Cambaz, ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Şehidimizin babasını kaybettik: ​Cambaz’a kavuştu
Ahmet Cambaz’ın naaşı yakınları ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından köyünde toprağa verildi.

Gazetemizin Foto Muhabiri 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz’ın babası Ahmet Cambaz Hakk’a yürüdü. Batı Trakya’daki Rodop ilinin Menetler köyünde yaşayan 88 yaşındaki Ahmet Cambaz yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Ahmet Cambaz’ın naaşı yakınları ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından köyünde toprağa verildi.

Mustafa Cambaz
Mustafa Cambaz

Ahmet Cambaz
Ahmet Cambaz

YUNANİSTAN VİZE VERMEDİ

  • Mustafa Cambaz’ın oğlu Alparslan Cambaz, 29 Eylül’de Yunanistan’a gitmek üzere vize başvurusu yaptığını ancak red cevabı aldığını söylemişti. Cambaz sosyal medya hesabından, “Dedem ölmek üzere ve son kez görmek için beni sayıklıyor. Vize başvuru sırasında hepsini anlatmama rağmen ret verdiler. Başkonsolosa Yunanca mektup yazıp gönderdim, olmadı. Aşılmıyor lanet engeller, lanet bürokrasi. Köyden gelen son fotoğraf bana artık Meriç’ten geçmemi söylüyor” demişti. Paylaşımdan sonra Türk yetkililer devreye girerek Cambaz’ın dedesine ulaşması için çalışma başlatmıştı.

DEDEMİN YANINDAYIM

Alparslan Cambaz 3 Ekim’deki paylaşımında ise dedesinin yanında olduğunu, kendisinin komada olduğunu söyledi. Cambaz dünkü paylaşımında “Geldiğimiz gecenin sabahına daha önce açamadığı gözünü de açtı. Hoş geldin dedi, oturttu kendini. Şaşırdı buradakiler. Takati yettiğince 1 saat kadar konuşabildik. Bununla teselli buluyoruz. Sonrasında hep uyudu ve bugün kuş gibi teslim etti ruhunu. Rahmet olsun” ifadelerine yer verdi.

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