Şiddetli hapşırık fıtık yapabilir

Hareketli yapısıyla yaşamımızın altın noktası olan boyun omurları, sık sık ağrılarla gündeme geliyor. Özellikle yetişkin insanların yarısında en az bir kez görülen bu ağrıların temelinde ise ters hareket veya doku zorlanması yatıyor. Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Çetin Evliyaoğlu, mekanik boyun ağrısı olarak tanımlanan kas-eklem ağrılarının 2-3 gün içinde giderek azaldığını 1-2 hafta içinde ise tamamen kaybolduğunu söyledi. Evliyaoğlu rahatsızlığın detaylarını Yeni Şafak için yazdı.

Prof. Dr. Çetin Evliyaoğlu

AĞRI KESİCİLER YETMİYOR

Ağrılar bazen kronikleşerek, stres, gerginlik veya soğuk hava akımına maruz kaldıktan sonra kendini gösteriyor. Ağrıların temelinde kötü duruş yatıyor. Travma, zorlanma, kaza ve yaşlanmaya bağlı olarak disk merkezinde su içeriğinin kaybolması, disk yapısını bozuyor. Bozulma devam ettikçe, dış tabaka yırtılarak sinirler bu yırtıktan dışarı taşıyor. Boyun fıtıkları, diskteki dejenerasyon sonucu hafta veya aylar içinde yavaş yavaş ortaya çıktığı gibi, boyunda öne ani bükülme, başın geriye ani gerilmesi, kaza veya düşme ile boyunda bükülme hareketleri veya ağır kaldırmaya bağlı boyun omurlarında gelişen ani stres sonucu gelişebiliyor. Bazen şiddetli bir hapşırık veya öksürük bile yapısı bozulmuş disk de fıtığın gelişimine yol açabiliyor.

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GÖRÜNTÜLEME TANIDA YARDIMCI

Hastalığın tanısı iyi bir muayeneyle konulabilirken, hastanın şikayeti doğrultusunda yumuşak doku ve fıtıkları görüntülemek için manyetik rezonans görüntüleme (MRG), kemik yapıyı değerlendirmek için servikal röntgen veya bilgisayarlı tomografi, sinir fonksiyonlarını değerlendirmek için elektromiyografi tetkikleri istenebilir.

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BAŞINIZIN ÜZERİNDE TUTUN

Boyundan başlayarak kürek kemiğine, oradan kol bazen de göğse doğru yayılan bir ağrı gözlemleniyor. Bazı pozisyon ve hareketlerde artabilen bu ağrılar gece daha belirgin hale geliyor. Hastalar ağrılar nedeniyle uyumakta zorlanırken, kol ve parmaklara vuran ağrı, hastanın kolunu başının üzerine kaldırması ile rahatlıyor. İlaç tedavisi, hareket kısıtlaması, dinlenme, fizik tedavi programları ve boyun bölgesine yapılacak enjeksiyon uygulamaları tedaviye yardımcı olurken, masaj, boyunluk kullanımı bu tedavi seçenekleri içinde yer alıyor. Tıbbi tedaviye yanıt alınamadığı noktada ise belirgin omurilik veya sinir kökü basısı saptanan hastalar ile güç kaybı olanlara cerrahi seçenek öneriliyor.

SİGARA YAPIYI BOZUYOR

Sigara kullanımı omurlararası disk yapısını bozarak dejenerasyon sürecini artırıyor. Spordan uzak, dengesiz beslenen kişilere, stres faktörü de eklendiğinde kaslarda istemsiz kasılma ve spazm kaçınılmaz oluyor.

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