Hayat Sinan Akçıl Cumhurbaşkanımız anne babamız gibi tavsiyeler verdi
AKTÜEL

Sinan Akçıl: Cumhurbaşkanımız anne babamız gibi tavsiyeler verdi

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar davetinde yaşadığı bir anısını anlattı: "Cumhurbaşkanımız eşiyle bizi ağırladı, babacan tavırla 'Kalk sarıl Burcu'ya' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sinan Akçıl - Recep Tayyip Erdoğan - Emine Erdoğan - Burcu Kıratlı
Sinan Akçıl - Recep Tayyip Erdoğan - Emine Erdoğan - Burcu Kıratlı

Sinan Akçıl, bir televizyon programına konuk olarak kendisi hakkında ileri sürülen iddialara yanıt verdi. Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile yaşadığı bir anısını da anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar davetine eşi Burcu Kıratlı ile katılan Akçıl, anısını şöyle anlattı:

"Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katıldık. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Bey, 'Yemekten sonra ayrılma' dedi. Cumhurbaşkanımız eşiyle bizi ağırladı. Babacan tavırla, 'Kalk sarıl Burcu'ya' dedi. Anne ve babamız nasıl yaparsa... O kadar güzel anlardı ki... Bir aile babası gibi tavsiyeler verdi."

Bab-ı Ali’yi sırtında taşıyan adam: İbrahim Güleç
HAYAT
Bab-ı Ali’yi sırtında taşıyan adam: İbrahim Güleç

Türkiye İslam sanatıyla donatılmış bir ülke
HAYAT
Türkiye İslam sanatıyla donatılmış bir ülke
Polis Akademisi davasında karar

Polis Akademisi davasında karar

Sınav sorularını sızdıran FETÖ'cülere ceza yağdı.
İşkenceden de yargılanacaklar

İşkenceden de
yargılanacaklar

FETÖ ile mücadelede Ankara'da bir ilk.
Can suyu olacak

Can suyu olacak

​Binali Yıldırım'ın 100 bin liralık vaadini kulüp yöneticilerine sorduk...
Direnişin sembolü<br>Abdulbasit El-Sarut

Direnişin sembolü
Abdulbasit El-Sarut

Suriye Genç Milli Takımı eski kalecisi idi.
Çok az kaldı

Çok az kaldı

Çamlıca TV kulesi inşaatında sona yaklaşıldı.
Bab-ı Ali'yi <br>sırtında taşıdı

Bab-ı Ali'yi
sırtında taşıdı

​Yaşar Kemal, Rıfat Ilgaz, Necip Fazıl Kısakürek'i bir de ondan dinleyin.
120 bin<br>dönümü vurdu

120 bin
dönümü vurdu

100 milyon liralık zarar tespit edildi.
40 dakikaya inecek

40 dakikaya inecek

​İki ili birbirine bağlayacak hatta sürüş başlıyor.

Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız

Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması.
20 bin TL'yi aşıyor

20 bin TL'yi aşıyor

Otomobil sahibi yapacak iki büyük indirim avantajı
Terörist suçsuz olduğunu savundu

Terörist suçsuz olduğunu savundu

​Yeni Zelanda'da iki ayrı camide 51 kişiyi katletmişti.
48 teröriste 'Pençe'

48 teröriste 'Pençe'

​Hakurk'ta ilerleyen Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe.
Tatile geliyorlar

Tatile geliyorlar

Rus polisi için dikkat çeken Türkiye kararı.
15:00'ten sonra<br> etkili olacak

15:00'ten sonra
etkili olacak

Meteoroloji'den İstanbullulara saatli uyarı.
Erken terhisler<br>6 ya da 9 ay sürecek

Erken terhisler
6 ya da 9 ay sürecek

​Yeni askerlik sisteminde bazı maddelere revizyon.
Tehlikeli bir oyun kuruluyor

Tehlikeli bir oyun kuruluyor

Basra Körfezi ve çevresinde kirli bir oyun tezgahlanıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.