Sinan Akçıl: Cumhurbaşkanımız anne babamız gibi tavsiyeler verdi

Sinan Akçıl, bir televizyon programına konuk olarak kendisi hakkında ileri sürülen iddialara yanıt verdi. Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile yaşadığı bir anısını da anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar davetine eşi Burcu Kıratlı ile katılan Akçıl, anısını şöyle anlattı:

"Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katıldık. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Bey, 'Yemekten sonra ayrılma' dedi. Cumhurbaşkanımız eşiyle bizi ağırladı. Babacan tavırla, 'Kalk sarıl Burcu'ya' dedi. Anne ve babamız nasıl yaparsa... O kadar güzel anlardı ki... Bir aile babası gibi tavsiyeler verdi."

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