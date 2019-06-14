Bab-ı Ali’yi sırtında taşıyan adam: İbrahim Güleç

1964 yılında Niğde’den İstanbul’a çalışmak için gelen İbrahim Güleç, 50 yıl boyunca Cağaloğlu’nda hamallık yaparak kültür sanat dünyasına damga vurmuş kitap, dergi, gazete gibi yayınları sırtında taşıdı. Güleç, bir hamaldan çok canlı tarih hafızası. Bab-ı Ali’nin nasıl gün geçtikçe eski atmosferinden kopartılıp turistlik bir yer haline geldiğinin şahidi. Aynı zamanda kapanan gazeteler, yayınevlerinin hepsini adı gibi biliyor. Yıllarca çuval çuval kitapları sırtında yayınevlerinden matbaalara taşıyan hafta sonları ise matbaalarda kurşun harfleri eriterek ikinci iş yapan Güleç, Bab-ı Ali’yi avucunun içi gibi tarif ediyor. Güleç, Bab-ı Ali’de geçen yıllarını “Bab-ı Ali’de Gün Batımı” kitabında gözler önüne seriyor. Yeni Dünya Vakfı’nda gerçekleşen Bab-ı Ali Enderun Sohbetleri’nin bu haftaki konuğu olan Güleç, özlemle anılan eski günleri katılımcılar ile paylaştı.

İbrahim Güleç

İlk işim Cemal Kutay’ın kitaplarını taşımaktı

İlk işinin Tarık Yayınları’ndan Cemal Kutay’ın kitaplarını taşımak olduğunu anlatan 75 yaşındaki Güleç, “Önceden herkes birbirini tanırdı. Sokakta otururken yazarlar, gazeteciler, bize selam vermeden geçmezdi. Bizimle ilgilenir ayaküstü de olsa mutlaka sohbet ederlerdi. Sonra internet çıktı. Gazeteler buradan taşındı. Her şey değişti” dedi.

Hangi gazetenin nerede basıldığını ve sahibinin kim olduğunu değme gazetecilere taş çıkaracak bilgelikle anlatan Güleç, o zamanki gazeteler içerisinde en çok Tercüman gazetesini takdir ettiğini söyleyerek ekledi:

“Tercüman gazetesinin verdiği 1001 temel eserler vardı. Kuponla verirdi. Bu yüzden o gazeteyi çok takdir etmişimdir. Ben bunları matbaadan taşıdığım için kupona gerek kalmadan alırdım” ifadelerini kullandı.

Rıfat Ilgaz ile iki iyi arkadaştık

Rıfat Ilgaz ile iki iyi arkadaş olduğunu belirten Güleç, onunla çalıştığı yılları şöyle anlattı: “Rıfat abi bana müdürüm derdi. Çevresindeki insanlara tanıtırırkende öyle derdi. İki yıl Rıfat Ilgaz’ın hamallığını ve özel işlerini yaptım. Yazdığı yazıları benimle gönderir dizdirirdi matbaada. Hababam Sınıfını, İhsan Manavoğlu basardı, Ak Kitabevi’nden çıkıyordu kitapları. Bazı sıkıntılardan sonra buradan kitaplarını alıp yayınevini kurdu, adını da Çınar Yayınları koydu. Ben de yayınevi amblemi için fikrimi söylemiştim. Çok beğenmişti. Kibar beyfendi biriydi.”

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Yaşar Kemal insan ayrımı yapmazdı

Cem Yayınları sayesinde çok yazarla tanıştığını söyleyen Güleç, “Yaşar Kemal’i, Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı, Erdal Öz’ü, Aziz Nesin’i orada tanıdım. Yaşar Kemal’in ilk yıllarda kitaplarını Cem Yayınları basardı daha sonra çocuklarıyla birlikte Toros Yayınları’nı kurup kitaplarını kendi basmaya başladı.

Yaşar Kemal Bab-ı Ali’de tanıdığım en iyi insanlardan biriydi, asla kasıntıyı kibri sevmez patron hamal ayrımı yapmazdı herkesle konuşur sohbet eder herkese değer verirdi.

Bir keresinde kitaplarını imzalıyordu, ‘bana da imzalar mısın?’ dedim, oğlu da ‘İbrahim şimdi sırası değil, sonra’ dedi. Yaşar Kemal bunu duyunca çok sinirlendi oğluna. Bir kitap imzalayıp verdi bana” şeklinde konuştu.

İbrahim Güleç ve Bab-ı Ali üzerine yazdığı kitabı

Necip Fazıl Kısakürek ile de çalışan Güleç, onu ilk gördüğü günü hiç unutamıyor. Herkesin ‘üstad’ diyerek saygıda kusur etmediği adamda kibir belirtisi olmadan insanlarla iletişim kurduğunu söyledi.

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