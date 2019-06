Türkiye İslam sanatıyla donatılmış bir ülke

Uluslararası ünlü mimar Leyla Uluhanlı tarafında hazırlanan ve Mosques: Splendors of Islam (Camiler: İhtişamlı İslam Eserleri) adıyla yayınlanan kitap, Foreword Indies tarafından düzenlenen 2017 Kitap Ödülleri'nde Mimarlık kategorisinin altın kazananı olarak dünya iç mimarlık literatürünün en prestijli yayınları arasında gösteriliyor.

Dünyasının anıtsal camilerini okurlarla buluşturan kitap Rizzoli New York Yayınevi tarafından yayınlandı. İslam kültürü ve mimarisinin en güzel örneklerini gözler önüne seren kitapta Türkiye'den 7 cami olmak üzere tüm dünyadan 53 cami yer alıyor. Bursa Yeşil Camii, Sivas Divriği Ulu Camii, İstanbul’da Mecidiye Camii, Sultan Ahmet Camii, Nuruosmaniye Camii, Sancaklar Camii ve Aya Sofya’yı Türkiye’den kitapta yer alan camiler.

Dünyanın en prestijli yayınları arasından gösterilen Mosques: Splendors of Islam için biz de Uluhanlı ile kitabı üzerine kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.

Mosques: Splendors of Islam (Camiler: İhtişamlı İslam Eserleri) isimli kitapta yer alan Türk Camiler:

FOTOĞRAF 28 Uluslararası ünlü mimar Leyla Uluhanlı tarafında hazırlanan ve Mosques: Splendors of Islam (Camiler: İhtişamlı İslam Eserleri) adıyla yayınlanan kitap, Foreword Indies tarafından düzenlenen 2017 Kitap Ödülleri'nde Mimarlık kategorisinin altın kazananı olarak dünya iç mimarlık literatürünün en prestijli yayınları arasında gösterilmişti. Bursa Yeşil Camii Bursa Yeşil Camii Bursa Yeşil Camii Bursa Yeşil Camii Bursa Yeşil Camii Bursa Yeşil Camii Bursa Yeşil Camii Sivas Divriği Ulu Camii Sivas Divriği Ulu Camii Sivas Divriği Ulu Camii İstanbul Büyük Mecidiye Camii İstanbul Büyük Mecidiye Camii İstanbul Büyük Mecidiye Camii İstanbul Büyük Mecidiye Camii İstanbul Büyük Mecidiye Camii İstanbul Nuruosmaniye Camii İstanbul Nuruosmaniye Camii İstanbul Nuruosmaniye Camii İstanbul Nuruosmaniye Camii İstanbul Nuruosmaniye Camii İstanbul Nuruosmaniye Camii İstanbul Nuruosmaniye Camii İstanbul Nuruosmaniye Camii İstanbul Sancaklar Camii İstanbul Sultanahmet Camii İstanbul Sultanahmet Camii İstanbul Sultanahmet Camii Dünyaca prestijli kitaptaki Türk camileri Türkiye'den 7 cami olmak üzere tüm dünyadan 53 caminin güzelliğini gözler önüne seren Mosques: Splendors of Islam isimli kitap, dünyanın en prestijli yayınları arasından gösteriliyor. Kitabı hazırlayan iç mimar Leyla Uluhanlı, “Türkiye, İslam tarihi ve sanatıyla donatılmış bir ülke. Bu bölgedeki İslam mimarisinin gelişimini dünyadaki hiçbir yerde görmedim. İki dünya arasında stratejik olarak yerleştirilmiş." dedi. Uluhanlı'nın kitabında yer alan Türk camileri ise şöyle: BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder



Camiler bizlere ne bıraktı?

Tarihi ve modern camilerin farklı güzellikleri olduğunu vurgulayan Uluhanlı, kitabını neden hazırladığını şu şeklide anlattı: "Benim için önemli olan tarihi camilerin bizlere ne bıraktığıydı. Bakü'de doğup büyüdüm ve eğitimimi oryantal ve İslami çalışmalar üzerine tamamladım. Camilerin şiirsel ama özlü güzelliği ile çevrili olarak büyüdüm. Geometrik ve mimari ihtişamına hayran oldum. Ayrıca, İslam kültürü ve sanatının modern dünyaya ayak uydurmayı başarması ve hala temel geleneklerine sadık kalması şaşırtıcı bir şekilde beni etkiliyor. Bunu herkese göstermek istedim.”

REKLAM

250 ülkeden eleme yaptık

Kitabı hakkında bilgi veren Uluhanlı, “Kitap, özünde zaman ve mekan aracılığıyla belgelenmiş bir cami mimarisi yolculuğu. Ve bu yolculuğu mümkün olan en iyi şekilde sergilemek için, farklı dönemlerden ve dünyanın bazı bölgelerinden camiler seçmek zorunda kaldık. 25 ülkeden 250'den fazla eser ile başlayıp yalnızca Orta Doğu, Türkiye, Asya, Avrupa ve Rusya'dan ve hatta Kuzey Amerika'dan bazı modern örnekleri içeren en önemli ibadet yerlerini seçmek zorunda kaldık” dedi.

Türkiye'deki İslam mimarisinin gelişimini dünyadaki hiçbir yerde görmedim

Uluhanlı, kitabında Türkiye’ye yer vermesini ise şöyle açıkladı:

“Türkiye, İslam tarihi ve sanatıyla donatılmış bir ülke. Eski Anadolu'dan büyük Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'na ve modern Türkiye'ye kadar bu bölge İslam mimarisinin gelişimini dünyadaki hiçbir yerde görmedim.

İki dünya arasında stratejik olarak yerleştirilmiş. Avrupa ve Asya, Batı ve Doğu, her iki kültürün de en iyisine sahip. Yani Türkiye'deki camiler çalışılacak en ilginç yerlerdi.”

Favorim Sancaklar Camii

Favori bir cami seçmenin mümkün olmadığını söyleyen Uluhanlı, “Eski ve çağdaş, klasik ve modernist, Avrupa veya Orta Paskalya... Her caminin eşsiz ve neredeyse büyülü bir şekilde güzel olmasını sağlayan kendine has özellikleri var. İslami çalışmalarda bir uzman ve bir cami tutkunu olarak, karşılaştığım her kutsal binada güzelliği görüyorum. Bu ilk başta kitabı tasarlamanın sebeplerinden biri diyebilirim.

Ancak bir cami seçmek zorunda kalsaydım, özellikle İstanbul'daki Sancaklar Camii'nden bahsetmek isterim. Çevrenin camiyle nasıl mükemmel bir kompozisyon oluşturduğuna dair şaşırtıcı bir örnek.

Proje, içinde bulunduğu parka mükemmel bir şekilde karıştığı, ancak kesinlikle modern bir vurgu oluşturarak mekanlar arasındaki kontrast üzerinde oynuyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de Cemal Emden ile çalıştık

Dünyanın en iyi mimari fotoğrafçılarından sadece orijinal resimler çekmesini isteyen Uluhanlı, Türkiye’den Cemal Emden olmak üzere Stephan Julliard, Manolo Yllera ve Jüri Palmin gibi isimlerle çalıştığını belirterek, Büyükçekmece'deki Sancaklar Camii mimarı olan Emre Arolat'ın sadece Türkiye'deki değil dünyadaki en iyi mimarlardan biri olduğunu söyledi.

REKLAM

Yeni çalışmaların Türkiye ile ilgili

Şu anki çalışmalarımın çoğunun Türkiye ile bağlantılı olduğunun altını çizen Uluhanlı, “İç mimar olarak, Türk müşterilerinden çok fazla soru alıyorum, bu yüzden bir tasarım stüdyosu kurmaya karar verdim. Bu şekilde güzel ülkenizdeki projelerle düzgün çalışmaya başlayabiliriz. Bu arada, İslam sanatından ve Osmanlı tarzı unsurlardan ilham alan yeni bir mobilya koleksiyonu üzerinde çalışıyorum. Türkiye'nin önde gelen mobilya şirketlerinden biri tarafından üretilecek ve inşallah bu yıl içinde açıklanacak. Umarım beğenirsiniz” dedi.

HAYAT Pavarotti'nin sıra dışı hayatı yakında beyaz perdede

HAYAT 150 kilogram atık çıktı