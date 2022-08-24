Hayat Sinemada taklitle var olamayız
KÜLTÜR SANAT

Sinemada taklitle var olamayız

ABD’den sonra dünyada en fazla dizi ihraç eden ülke Türkiye. Ancak Türk sineması, festival filmleri haricinde dünya izleyicisiyle buluşamıyor. Yönetmen Derviş Zaim, sektöre kendi hikayelerimizi keşfetmelerini öneriyor. Yönetmen Nazif Tunç da, “Sinemada ne yazık ki çok taklitçi ve öykünmeci bir dil var” diyor.

Abone Ol Google News
Sevda Dursun Yeni Şafak
Sinemada taklitle var olamayız
Arşiv

Amerika’dan sonra dünyada en fazla dizi ihraç eden ülke Türkiye. Dizilerimizin tercih edilme sebebi olarak da güçlü aile bağları ve birlikte yaşama kültürü gösteriliyor. Türk sineması ise festival filmleri haricinde dünya izleyicisiyle buluşamıyor. Türk sineması bir dönemTürkiye’de bile izleyici bulmakta güçlük çekti. Yavuz Turgul’un Eşkıya filmi bu döngüyü kırarak her yıl yükselen bir ivmeyle seyircisini artırdı. 2022 Ağustos ayı itibariyle ise sadece yerli film izleyicisi on üç milyonu geçti. Türk filmlerinin hatırı sayılır bir niteliğe ve niceliğe eriştiği halde, dünyaya açılamamasının sebeplerini yapımcı ve yönetmenlere sorduk.

Derviş Zaim
Derviş Zaim

EKONOMİ YETERLİ DEĞİL

  • Televizyon dizilerinin daha yüzeysel, uçucu ve duygu eksenli olduğunu söyleyen yönetmen Derviş Zaim, içerik, yaklaşım ve konu yelpazesinin dar olmasından söz etti. Zaim, “Bu coğrafyadan çıkan sinemaların ‘sıkışmışlığı dile getirmek’ haricinde başka şeyleri ele almaya pek hazır olmadıklarını naçizane gözlemliyorum. Açıkçası Türkiye’de yaşayanların yaşadıkları tarih, kültür ve coğrafyanın onlara bağışladığı hikayelerini keşfetmeleri faydalı olabilecektir. Tarih dizilerinden değil, tarih, kültür ve coğrafyayı bir veri olarak kullanıp sinema yapılmasının faydalı olabileceğinden bahsediyorum. Kore, Çin ve Amerikan sineması ile ancak böyle yarışabilirsiniz. Ekonomi de gelişmiş olmalı, ama yeterli değildir.”

Ertuğrul Fındık
Ertuğrul Fındık

KENDİ DAĞITIM AĞIMIZI KURALIM

Hikayelerimiz evrensel ama dilimiz yerel olduğu için dünyaya açılan filmlerimizin sadece sanat filmleri olduğunu söyleyen yapımcı Ertuğrul Fındık, hikayelerimizi global dile uydurmamız gerek diyor: “Filmlerimizi tüm dünyada göstermek için filmin tasarım aşamasında tüm dünyanın ortalaması olan bir dili bulmamız gerekiyor. Örneğin Hollywood sineması filmin ilk tasarımını Çin regulasyonları ve seyirci reflekslerine göre dizayn ediyor. Fazlalıkları atıyor. Hikayeyi tartışmalı alanlardan çıkarıyor. Öte yandan ana akım filmlerle geniş kitlelere ulaşmanın yolu, uluslararası dağıtım kanallarına girmekten geçiyor. Eğer o dağıtım kanallarına giremiyorsak, kendi dağıtım ağımızı kurmayı düşünmeliyiz.”

Elif Eda
Elif Eda

YAPIMCILIK ANLAYIŞI DEĞİŞMELİ

  • Türk sinemasının dünya çapında bir sinema olmaya müsait olduğunu söyleyen yönetmen Elif Eda, “Bir eserin dünya çapına genişleyebilmesi için önce kendi üretildiği dünyaya yayılabilmiş olması gerekiyor. Bu, eseri üreten kişinin özgünlük cesareti, sahiden derdi olan bir şeyi söyleme gayreti ve titiz çalışmasının yanı sıra diğer etkenlere de bağlı. Sanatın ne’liğinin ve sanatçının ihtiyaçlarının bilincinde olan yatırımcılara; hem filmin ihtiyaçlarının farkında hem de dünyadaki festivallerle sağlam bağlar kurabilecek yaratıcı bir yapımcılık anlayışına ihtiyaç var. Yerel bağlamda da sanatçının kendisini güvende hissedeceği, özgünlüğü destekleyici ve besleyici, tartışma kültürünün yerleştiği zengin bir ortama ihtiyaç var” diyor.

Nazif Tunç
Nazif Tunç

Sinemada çok taklitçiyiz

Dizilerde kendini bulan, en azından yerli bir takım unsurları kullanan bir konu ve karakter arayışı olduğunu söyleyen Yönetmen Nazif Tunç ise şunları söyledi: “Sinemada ne yazık ki çok taklitçi ve öykünmeci bir dil var. Hiçbir filmde kendi coğrafyamıza ait bir karakter veya bir konu bulamaz olduk. Zaten bunun iyisini adam yapıyor. Biz kendi coğrafyamızın öykülerini, karakterlerini ve insani duygularını işleyen konularda filmler yapmak durumundayız. Bunları yapmazsak, bir sinema çıkartması yapamayız.”

Yeşilçam’ın sansür tarihi: Filmde Kâbe’yi istemediler
HAYAT
Yeşilçam’ın sansür tarihi: Filmde Kâbe’yi istemediler

Türk sineması kaç yaşında?
HAYAT
Türk sineması kaç yaşında?


Tatil yolunda feci kaza

Tatil yolunda feci kaza

​Anne baba hayatını kaybetti, iki çocukları yaralandı.
İstanbulda 12 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi

Sekiz saate kadar uzayabilir.
Kiradan ucuz sosyal konut

Kiradan ucuz sosyal konut

​4 bin 800 TL taksit ve 240 aya kadar vade imkanı.
Doktorlar kamuyu seçecek

Doktorlar kamuyu seçecek

​Sağlıkta "Beyaz Reform" dönemi.
Batı vizeyi seçime alet etti

Batı vizeyi seçime alet etti

​"Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak istiyorlar."
İran’ın Zengezur rahatsızlığı

İran’ın Zengezur rahatsızlığı

​"Azerbaycan potansiyel bir tehdit yeniden İran'a ilhak edilmeli."

Filistin'den taviz vermem

Filistin'den taviz vermem

​Markalar ve yakın arkadaşları Bella Hadid'e sırtını döndü.

Somali’deki Anadolu kartalları

Somali’deki Anadolu kartalları

​Ülkedeki “Kartal Taburları”nı Türk askeri eğitiyor.

ABD'den TÜSİAD'a yaptırım tehdidi

ABD'den TÜSİAD'a yaptırım tehdidi

​Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ABD'yi rahatsız etti.

Sinemada taklitle var olamayız

Sinemada taklitle var olamayız

​Coğrafyamızın hikâyelerini keşfetmeliyiz.
Enerjiye 2 milyar dolar

Enerjiye 2 milyar dolar

​Kalyon Holding'in bir numaralı işi enerji olacak.

Kaymakamlıkta polise bıçaklı saldırı

Kaymakamlıkta polise bıçaklı saldırı

​Saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.