​Taramaları ihmal etmeyin

Mide kanserinin sinsice ilerlediğini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Gömceli, “Mide bulantısı ve kusma, yutma güçlüğü, göğüste ağrılı yanma hissi, halsizlik, kilo kaybı ve ileri aşamada kan kusma gibi belirtiler mide kanserine işaret ediyor” dedi.
- Mide kanserini tedavi etmek için birkaç yönteme dikkat çeken Gömceli, “Erken evrede bir mide kanseri söz konusu ise üst endoskopi ile tümör çıkarılabilir. Tümör midenin yüzeysel katmanlarının ötesine geçtiğinde, tümör içeren midenin tamamını ya da bir kısmını almak için ameliyat yapılabilir” diye konuştu.