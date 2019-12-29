Hayat Tarihi Mezarlıkta Kış Güzelliği Selçuklu Meydan Mezarlığı olmak üzere, tarihi mekanları fotoğraflıyorlar
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Tarihi Mezarlıkta Kış Güzelliği: Selçuklu Meydan Mezarlığı olmak üzere, tarihi mekanları fotoğraflıyorlar

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, tarihi bir kent olan Bitlis´in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı beyaz örtüyle kış güzelliğine büründü. Doğa ve manzara fotoğrafçıları da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntülerin oluşturduğu başta Selçuklu Meydan Mezarlığı olmak üzere, tarihi mekanları fotoğraflıyor.

Haber Merkezi İHA
Fotoğrafçılar, başta Selçuklu Meydan Mezarlığı olmak üzere, tarihi mekanları fotoğraflıyor.
Fotoğrafçılar, başta Selçuklu Meydan Mezarlığı olmak üzere, tarihi mekanları fotoğraflıyor.

Karla ayrı bir güzelliğe bürünen Dünya’nın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor. Doğa ve manzara fotoğrafçıları da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntülerin oluşturduğu başta Selçuklu Meydan Mezarlığı olmak üzere, tarihi mekanları fotoğraflıyor.

elçuklu Meydan Mezarlığı beyaz örtüyle kış güzelliğine büründü.

Yılın her mevsiminde ziyaretçi yoğunluğu yaşanan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın kar yağışı sonrası beyaz örtüyle bütünleşen taşları ziyaretçilerini de mest ediyor.

Doğa ve manzara fotoğrafçıları fotoğraflıyor.

“Beyaz örtünün altında bu taşları görmek heyecan vericiydi”

Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın kış güzelliğini görmek için ziyarete gelen Fatih Muhammet Atasever, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Buraya özellikle Ahlat’taki Selçuklu Mezarlığını görmek için geldik. Normalde Van merkeze gelmiştik ama güzergahımızı Ahlat üzerinden geçirip Erciş’ten Van’a geçmek üzere özellikle mezarlıktan geçmek üzere ayarladık. Buradaki mezar taşlarındaki geometrik şekiller ve bu mezar taşlarının konumları ve üzerindeki hattı özellikle ilgimi çeken noktalar oldu. Kışın gelmekte bu noktada beyaz örtünün altında bu taşları görmek heyecan vericiydi. Daha yeni bir kısmını gezdik ama hayranlıkla geri kalan kısmını da izlemeye devam edeceğiz.”

Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın kış güzelliğini görmek için ziyarete gdiyorlar.

Bir diğer ziyaretçi Yasine Atasever’de, şu ifadeleri kullandı:

“Bu gezimizi Ahlat’ı merkez olarak almıştık. Selçuklu Mezarlığı’nı çok merak ediyorduk tarihi olarak önemli bir değeri olduğunu bin yılı aşkın bir mezarlık olduğunu biliyoruz. Kadılar mezarlığı var burada çeşitli bölümlere ayırmışlar daha tamamını gezemedik. Özellikle Selçuklu motiflerinin olduğu, mimarisinin olduğu bir mezarlık. Karlı olarak da çok güzel olmuş bize nasip oldu. Ulaşımda çok kolay buraya. Gelmek ve gezmek isteyenlere biz önerebiliriz. Van’a gelirseniz mutlaka Ahlat’taki Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret edin isteriz. Gezmek için tarihi bir dokuyu görmek için mükemmel bir mekan.”
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