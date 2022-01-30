​Tok tutan mutluluk: Kestane

Soğuk kış günlerinde ilk akla gelen yiyeceklerden biri olan kestane; kavrulmuş, haşlanmış ve tatlı olarak tüketilebiliyor. Yüksek lif, protein ve karbonhidrat barındıran kestanenin düşük kaloriyle tam bir vücut dostu olduğu ifade ediliyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Nur Sinem Türkmen, “Kestane, lif ve karbonhidratları nedeniyle oldukça doyurucu olduğundan uzun süre tokluk sağlıyor. Bağırsak florasını destekleyip, kabızlığı önlüyor. Kan şekerini çabuk yükseltmediği için de şeker hastaları tarafından kontrollü şekilde tüketilebilir. Kestanedeki fostor ve B vitamini sinir sistemi için faydalı. Beyinde mutluluk hormonu yani serotonin üretimini destekliyor” diye konuştu.

KESTANELİ KIŞ SALATASI

Malzemeler (4 kişilik)

-400 gr çiğ kestane veya 300 gr pişmiş kestane

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-200 gr taze mantar karışımı

-200 gr balkabağı

-1 adet rezene

-150 gr ıspanak veya su teresi

-400 gr haşlanmış ve kıyılmış tavukgöğsü

-1 çay kaşığı tuz

-Salata sosu;

-4 yemek kaşığı zeytinyağı

-3 yemek kaşığı elma sirkesi

-2 yemek kaşığı su

-1 çay kaşığı bal