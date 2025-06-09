Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı son yolculuğuna uğurlandı

"Kandilli Kız Lisesi'nde yatılı okuyor. Siyasal Bilgiler Fakültesi eski adıyla, tabii onun döneminde Mülkiye Mektebi'ni ilk kez yatılı kazanan kız öğrenci. Mülkiye Mektebi'ndeki hocalarını çok sık anlatırdı. O hocaların Anadolu'dan gelen çocukları nasıl eğittiğinden, onları nasıl kamu yararı için uygun öğrenciler olarak yetiştirdiğinden söz ederdi. Sadettin Kaynak'ın 'Gönül Oyunu' şarkısını çok güzel söylerdiğini anlatırdı. Cumhuriyet Dönemi Türk kadını için iyi bir simgeydi bence. Muazzez Hanım'ı bana birkaç kelimeyle anlat deseler, 'çok ölçülü' derdim. Çok güzel yaşadı. Umarım öte dünyada Sezai Karakoç'la birbirlerine selam verirler."