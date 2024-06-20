Türk işverenler ve Expatlar Amsterdam'da buluştu

Geceye, Türkiye Cumhuriyeti Amsterdam Başkonsolosluğu’nu temsilen Muavin Başkonsolos Sn. Ezgi Sevim, Lahey Eğitim Müşaviri Sn. Miyase Koyuncu Kaya, DTİK Hollanda Temsilcisi Sn. Ertan Torunoğulları, HOTİAD’dan Sn. Başkan Hikmet Gürcüoğlu, MÜSİAD’dan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emin İskender, Horeca Bond adına Sn. Başkan Tarık Saki ve diğer önemli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile 200’ün üzerinde işveren, expat ve Hollanda’da öğrenim gören Türk öğrenci katıldı. Hollanda yerel ve uluslararası basının temsilcileri de gecede hazır bulundu.

Gecenin ev sahipliğini expatlara danışmanlık hizmeti veren Nedwerk, Hollanda’nın önde gelen hukuk ofislerinden Ozkara Advocaten ve yaklaşık 10 yıldır Hollanda’da bordrolama hizmeti veren Control Payroll yaptı. Kırmızı Beyaz Buluşmalar kapsamında düzenlenen gecenin açılışını, Kırmızı Beyaz Buluşmalar organizasyon ekibi adına Semra Güngör ve Bilal Bal yaptı. Ardından kürsüye Amsterdam Muavin Konsolosu Sn. Ezgi Sevim davet edildi ve kendisi, Hollanda için Türk işverenleri ve Türk expatların öneminden bahsetti. Karşılıklı yakınlaşmanın ve dayanışmanın ne derece büyük etkiler ve faydalar yaratacağını vurguladı.

Uzmanların sunumlarına geçildiğinde, önce Nedwerk ve Control Payroll adına Sn. Mükremin Metin expatlık ve vergisel konuları detaylıca anlattı. Ardından, Ozkara Advocaten adına Sn. İsmet Özkara, Ankara Anlaşması, expatlık ve hukuki boyut temalı sunumunu etkinliğe katılan expatlara ve işverenlere gerçekleştirdi.

Gecenin en etkileşimli ve soru-cevaplı bölümü olan panelin moderatörlüğünü, Nedwerk ve Control Payroll’dan Sn. Bilal Bal yaptı. Uzman konuklar Sn. Mükremin Metin ve Sn. İsmet Özkara’ya hazırladığı soruları keyifle sordu. Panele, Hollanda’da yaklaşık 2 senedir yaşayan Türk expatlardan Sn. Bülent Güneli de deneyimlerini paylaşmak üzere katıldı.





Gecenin son bölümü, Sn. Bilal Bal’ın hazırladığı “Güncel İstatistikler ve Gelecek Projeksiyonu” başlıklı sunumuydu. Hollanda’da toplam 90 binin üzerinde expat yaşadığını ifade eden Bal, her sene 25.000 yeni expatın Hollanda’ya çalışmak için geldiğini rakamlarla açıkladı.





Geceye katılan Türk öğrenciler de unutulmadı. Şanslı bir öğrenciye Türkiye gidiş dönüş uçak bileti çekilişle hediye edildi. Sunumların ve panellerin ardından, networking bölümü için Türk işverenler ve expatlar lounge alanında buluştu ve ikramlarla geceyi keyifli ve mutlu bir şekilde kapattılar.





Kırmızı Beyaz Buluşmalar kapsamında bundan sonra da toplumun önem verdiği konular ele alınmaya devam edecek. İşveren – Expat Buluşması’nın 2.si 2024 yılında tekrar düzenlenecek.



