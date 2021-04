Üç kıtadan Osmanlı hazineleri Üsküdar’da

Osmanlı dönemine ışık tutan koleksiyoner Yusuf İyilik’in 'Kalbe Dokunan İlmek' sergisi Üsküdar’da bulunan Nev Mekan Sahil’de sanatseverlerle buluşturuldu. Serginin açılış törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, koleksiyoner Yusuf İyilik ve birçok sanatsever katıldı.

16. YÜZYILA AİT PARÇALAR

Kendi hususi koleksiyonunu sunan İyilik'in sergisi 3 bine yakın eserle kendi alanında yapılan en geniş çaplı sergi olma unvanını kazandı. Sergide, Osmanlı’nın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan tekstil ürünlerinin yanı sıra ütü sobası, dikiş makinesi, fener, ayna, takı ve kemer çeşitleri gibi Osmanlı dönemi günlük kullanım eşyalarından örnekler de sunuluyor. Koleksiyon, çerçeve, hat yazı ve ferman gibi imparatorluğun tamamlayıcı unsurlarını da içeriyor. İyilik’in Osmanlı giysi ve aksesuar kültürüne olan hayranlığından yola çıkarak hazırladığı çalışmada, Türk kadınının sadece yüzlerce çeşit kumaşla değil, tabiatın bin bir çiçeğini, rengini duygularıyla harmanlayarak işlediği oyalarıyla, fesiyle, cepkeniyle, gömleğiyle, takılarıyla, çarpanasıyla nasıl bir sanat ve estetik anlayışı içinde yaşadığını ortaya koyuyor. Ayrıca sergi, Osmanlı dönemine ait kumaşlar, 16. yüzyıl ile 19. yüzyıl arası tarihlenen çatmalar, sancak, sevai kumaşlar, şibler, keçe, ipek ve kadife seccadeler, yağlıklar, peşkirler, çevreler, elmasiye ve selimiye kumaşlar gibi özel parçaları da içeriyor.

MEDENİYETİN İZİ SANATTIR

Açılışta konuşan İyilik, uzun yıllar boyunca titiz çalışmalarla Türkiye’nin her yerinden parçaları bir araya getirdiğini söyledi. Sanatı medeniyetin izi olarak tanımlayan İyilik, “Enderün sanat çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalarda, geleneksel giysilerimizin, kültürümüzün her bir noktasıyla tarihimize ışık tutan eserleri ihya ediyoruz. Amacımız bilinçli, yaratıcı insanlara ilham verecek eserleri ortaya çıkarmak. Koleksiyonumuzda yer alan her bir parça Osmanlının hüküm sürdüğü coğrafyalarda uzun çalışmalarla bir araya getirilmiş ve düzenlenmiştir” dedi.

KOLEKSİYONERLİK KIYMETLİDİR

Koleksiyonerliğin kıymetli olduğunu söyleyen Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Koleksiyoner Yusuf İyilik’i tebrik ediyorum. Ülkemizde bu konuya gönül vermiş ya da verecek olan koleksiyonerlerimize de örnek olmanızı diliyorum” ifadelerini kullandı.

GİYSİ MİLLETİN KÜLTÜRÜDÜR

Yusuf İyilik’in üç kıtadan derleyip topladığı Osmanlı dokuma ürünlerinden oluşan güzel bir sergi olduğunu söyleyen Üsküdar Belediye aşkanı Hilmi Türkmen, “Giysi aslında bir milletin kültürünü, coğrafyasının iklimini, estetik anlayışını ve elbette dini inancını da yansıtması anlamında önemli bir alışkanlıktır. Kültür ve sanat anlayışıdır. Geçmiş dönemin estetiğini, giysilerini anlamak isteyen gençler, sanatçılar ve sanatseverler sergiyi muhakkak ziyaret etmeliler” diye konuştu.