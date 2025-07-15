UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ulu Cami'deki 140 yıllık kurmalı saat bulunuyor

"Saatin dış korumasının marangoz işçiliğini de Abdülhamit Han'ın kendisinin yaptığını bilmekteyiz. İçerisindeki kurmalı saatin üzerinde Rum usta A. Anghelidakis'in ismi yazıyor. Bu ustamız daha önce bir dönem Afyonkarahisar'da ikamet ediyor. Daha sonra İzmir'e göç ediyor. Saatin alt kısmında da Smyrna yazıyor. İzmir'de yapılan bu saatin büyük kadranı perde ve çiçek motifleriyle süslenmiştir. Ustamız Hristiyan olmasına rağmen perde motiflerinde kırmızı renk ve ay yıldız motifleri kullanmıştır. Arka tarafında da beşer kilogramlık iki demir topuz var. Saatimiz orijinal bir şekilde 140 yıldır çalışıyor."