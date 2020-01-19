Hayat Ünlü YouTubera Ferdi Tayfur sürprizi
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Ünlü YouTuber’a Ferdi Tayfur sürprizi

YouTube hesabında 12 milyona yakın takipçisi bulunan dünyaca ünlü YouTuber Casey Neistat’ın Spotify hesabı çalındı ve çalma listeleri Ferdi Tayfur şarkılarıyla dolduruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Casey Neistat
Casey Neistat

Spotify hesabının çalındığını Twitter hesabı üzerinden duyuran Casey Neistat, içerisinde Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Nadide Sultan, Ahmet Kaya ve Sezen Aksu gibi pek çok ünlü ismin olduğu çalma listesinin bir ekran görüntüsünü de paylaşarak tepki gösterdi.

Casey Neistat'ın yaptığı paylaşım

Neistat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hey Spotify yardım et! Eminim ki birisi benim hesabımı çaldı. Tüm çalma listelerim ve her şey gitti. Ayrıca (hesabımı ele geçiren kişinin müzik zevkine laf etmek istemiyorum) bu normalde dinlediğim müzik türü değil.” Türk kullanıcılar paylaşım sonrasında Casey Neistat’ın gönderisinin altına Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses’i öven yorumlarda bulundu.

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