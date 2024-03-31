Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu mu Muhammet Rıza Yalçınkaya mı kazandı oy oranı oy sayısı kaç? Kim önde? Canlı oy oranları: 2024 Bartın seçim sonuçları

Bartın seçim sonuçları merak ediliyor. Bartın’da seçim yarışında resmi olmayan sonuçlara göre kimin kazandığı YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte netleşiyor. Bartın seçim sonuçları 2024 ile yarış kentte en büyük favori olarak gösterilen MHP Bartın adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile CHP adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya arasında geçiyor. Bartın ilçe ilçe seçim sonuçlarında son dakika haberleri, canlı seçim sonuçları Yenişafak’ta takip ediliyor. 31 Mart 2024 Bartın seçim sonuçlarında son durum...

Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu mu Muhammet Rıza Yalçınkaya mı kazandı?

31 Mart Bartın yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın Bartın’da aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve Muhammet Rıza Yalçınkaya 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.

Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu - Muhammet Rıza Yalçınkaya yüzde kaç oy aldı?

Yerel seçimlerde Bartın Belediye Başkanlığı için yarışan MHP adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve CHP adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.

Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir?

Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, 1955 yılında Bartın'da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Bartın'da tamamlayan Fırıncıoğlu, farklı sektörlerde aktif iş hayatında yer aldı.

2004 ve 2009 yıllarında Belediye Meclisi üyeliğine seçilen Fırıncıoğlu, 2023 yılında milletvekili seçimleri dolayısıyla Belediye Başkanı Cemal Akın'ın istifasının ardından Belediye Meclisi kararıyla Belediye Başkanlığına getirildi. Fırıncıoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Muhammet Rıza Yalçınkaya kimdir?

Muhammet Rıza Yalçınkaya 1955 yılında Zonguldak’ta doğdu.

Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünü bitiren Yalçınkaya, Amasra Taşkömürü Müessese Müdürlüğünde teknik uzman, makine mühendisi ve başmühendislik görevlerinde bulundu. Makine Mühendisleri Odası Bartın İl Başkanlığı yapan Yalçınkaya, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Başkanı oldu.

1999 yılında Bartın Belediye Başkanlığına seçilen Yalçınkaya, Türkiye Tarihi Kentler Birliği ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Encümen üyeliklerinde bulundu. 23. dönem Bartın Milletvekili seçilen Yalçınkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi oldu. Yalçınkaya, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bartın Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024

İYİ Parti Atınç Günal - (Bartın) Yeniden Refah Partisi Faruk Tutkun - (Bartın) Türkiye Komünist Hareketi Gülcan Karadaş - (Bartın) Demokrat Parti Gürhan Eryol - (Bartın) Halkın Kurtuluş Partisi Gürsel Gerin - (Bartın) Demokratik Sol Parti Hasan Bekşen - (Bartın) Yeni Türkiye Partisi Hasan Kalaycı - (Bartın) Millet Partisi Hasan Kılınç - (Bartın) Milliyetçi Hareket Partisi Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu - (Bartın) Cumhuriyet Halk Partisi Muhammet Rıza Yalçınkaya - (Bartın) Hak ve Özgürlükler Partisi Nurhayat Akkuş - (Bartın) Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Ramazan Karaduman - (Bartın) Bağımsız Türkiye Partisi Selahattin Ardıç - (Bartın) Gelecek Partisi Yasemin Dora Kurtkaya - (Bartın) Hür Dava Partisi Yasin Başaran - (Bartın) Zafer Partisi Yusuf Aksoy - (Bartın) Demokrasi ve Atılım Partisi Zafer Bulur - (Bartın)

Oylar tek oy pusulasına mı konulacak?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmen, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde de "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Oy verme saatleri kaç?

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Seçimlere kaç siyasi parti katıldı?

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle: AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.

Bartın hakkında genel bilgiler

Bartın, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla öne çıkan bir şehirdir. Bartın İli, Karadeniz kıyısında bulunur ve özellikle Amasra ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlüdür. Bartın Irmağı üzerinde kurulu olan şehir, hem denize hem de ormanlık alanlara yakınlığı ile dikkat çeker. İşte Bartın hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Bartın, Karadeniz'e kıyısı olan, ormanlık alanlarla çevrili bir coğrafyaya sahiptir. Şehrin iklimi, Karadeniz iklimi özelliklerini taşır; bu da bölgeyi yıl boyunca yağışlı ve ılıman kılar. Bartın ve çevresi, özellikle yeşil doğası ve temiz havası ile bilinir.

Ekonomi

Bartın'ın ekonomisi, tarım, balıkçılık, ormancılık ve son yıllarda gelişmekte olan turizme dayanır. Özellikle fındık, mısır ve sebze yetiştiriciliği önemli bir yer tutar. Ayrıca, Amasra ve çevresindeki balıkçılık da bölge ekonomisine katkı sağlar. Turizm, özellikle Amasra ilçesinin tarihi ve doğal güzellikleri sayesinde gelişme potansiyeli göstermektedir.

Tarih ve Kültür

Bartın ve özellikle Amasra, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Amasra Kalesi, Roma döneminden kalma bir yapı olup, şehrin tarihine ışık tutar. Ayrıca, şehirde ve çevresinde bulunan tarihi köprüler, camiler ve diğer yapılar, bölgenin zengin kültürel mirasını yansıtır.

Turizm

Bartın ve özellikle Amasra, hem yerli hem de yabancı turistler için popüler bir destinasyondur. Amasra'nın tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve denizi, bölgeyi cazip kılar. Ayrıca, bölgedeki yaylalar, doğa yürüyüşleri ve kampçılık için elverişli ortamlar sunar. Bartın'ın sahip olduğu doğal plajlar, yaz aylarında ziyaretçilere keyifli vakit geçirme imkanı sunar.

Yemek Kültürü

Bartın mutfağı, Karadeniz'in zengin balık çeşitleri ve yerel sebzeleri ile hazırlanan yemeklerden oluşur. Mısır ekmeği, hamsi ve karadeniz usulü lahana sarması, bölgenin tipik lezzetleri arasındadır. Ayrıca, Amasra salatası, bölgenin meşhur yemeklerindendir.