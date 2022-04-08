İstanbul, Ankara, İzmir İftar saatleri: 8 Nisan Cuma Diyanet il il Ramazan imsakiyesi

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar oruçlarını açmak için yaşadıkları iftar saati araştırıyor. Niyetli olan vatandaşlar iftar vakti geldiğinde oruçlarını açacaklar. İşte 8 Nisan Cuma günü iftar saatleri...
İFTAR SAAT KAÇTA? (8 NİSAN CUMA)
İstanbul iftar saati: 19:43
Ankara iftar saati:19:26
İzmir iftar saati:19:48
Bugün Teravih Namazı Saat Kaçta? (8 NİSAN CUMA)
İstanbul'da 8 Nisan Cuma günü teravih namazı 21.06'da kılınacak.
Ankara'da 8 Nisan Cuma günü teravih namazı 20.48'de kılınacak.
İzmir'de 8 Nisan Cuma günü teravih namazı 21.07'de kılınacak.
RAMAZAN AYI TAKVİMİ
Ramazan ayı başlangıcı: 2 Nisan Cumartesi
Kadir Gecesi: 27 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba