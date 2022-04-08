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İstanbul, Ankara, İzmir İftar saatleri: 8 Nisan Cuma Diyanet il il Ramazan imsakiyesi

Ezan kaçta okunuyor? sorusu Ramazan Ayı'nda iftar saati yaklaşınca en çok merak edilen sorulardan biridir. Orucun açıldığı akşam ezanı saatleri il il değişiklik gösteriyor. 8 Nisan Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük iller başta olmak üzere iftar saatleri haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar saatleri
8 Nisan Cuma iftar saatleri

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar oruçlarını açmak için yaşadıkları iftar saati araştırıyor. Niyetli olan vatandaşlar iftar vakti geldiğinde oruçlarını açacaklar. İşte 8 Nisan Cuma günü iftar saatleri...

İFTAR SAAT KAÇTA? (8 NİSAN CUMA)

İstanbul iftar saati: 19:43

Ankara iftar saati:19:26

İzmir iftar saati:19:48

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

Bugün Teravih Namazı Saat Kaçta? (8 NİSAN CUMA)

İstanbul'da 8 Nisan Cuma günü teravih namazı 21.06'da kılınacak.

Ankara'da 8 Nisan Cuma günü teravih namazı 20.48'de kılınacak.

İzmir'de 8 Nisan Cuma günü teravih namazı 21.07'de kılınacak.

RAMAZAN AYI TAKVİMİ

Ramazan ayı başlangıcı: 2 Nisan Cumartesi

Kadir Gecesi: 27 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

İFTAR DUASI: Oruç açarken, iftar saatinde edilecek dua 2022
ÖZGÜN
İFTAR DUASI: Oruç açarken, iftar saatinde edilecek dua 2022
TVNET Semerkandda

TVNET Semerkand'da

​İftar sofralarına Özbekistan'ın güzide şehrinden konuk olunuyor.
Bundesligada tarihe geçen görüntü

Bundesliga'da tarihe geçen görüntü

Hakem, Müslüman futbolcunun orucunu açması için oyunu durdurdu.
Mahir Ünaldan Ankara ve İstanbuldaki ulaşım zamlarına Kahramanmaraş örneği üzerinden tepki: Demek ki oluyormuş

Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Doğu Akdeniz'de de sürpriz gelişmeler olacak.

Trendyol'dan<br>büyük adım

Trendyol'dan
büyük adım

​E-ihracat ile KOBİ ve esnafları yurt dışına taşıyor.

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Areda Survey sordu

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin politikası destekleniyor.

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