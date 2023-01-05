Intercity Alicante 3-4 Barcelona Maç Özeti İzle (VİDEO) İspanya Kral Kupası son 32 turunda Intercity Alicante ve Barcelona karşı karşıya geldi. 90 dakikası 3-3 biten karşılaşmada Barcelona uzatma devrelerinde bulduğu golle 4-3 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı. Goller dakika 4’ Ronald Araujo, 59’, 74’ ve 86’ Oriol Soldevila Puig(3), 66’ Ousmane Dembele, 77’ Raphinha ve 103’ Ansu Fati’den geldi. Intercity Alicante - Barcelona maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Abone Ol