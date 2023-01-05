Intercity Alicante 3-4 Barcelona Maç Özeti İzle (VİDEO)

İspanya Kral Kupası’nda futbol şöleni devam ediyor. Son 32 turunda Intercity Alicante ve Barcelona karşı karşıya geldi. 7 golün atıldığı maçtan Barcelone galip gelerek adını bir üst tura yazdırdı.
INTERCİTY ALİCANTE - BARCELONA MAÇ ÖZETİ
İspanya Kral Kupası’nda futbol şöleni devam ediyor. Son 32 turunda Intercity Alicante ve Barcelona karşı karşıya geldi. 7 golün atıldığı maçtan Barcelone galip gelerek adını bir üst tura yazdırdı.
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