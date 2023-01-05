Özgün Limares Deportivo 0-5 Sevilla Maç Özeti İzle (VİDEO)
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Limares Deportivo 0-5 Sevilla Maç Özeti İzle (VİDEO)

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Limares Deportivo ve Sevilla karşı karşıya geldi. Maç Sevilla’nın 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı ve Sevilla adını bir üst tura yazdırdı. Maça Sevilla’nın Fas’lı yıldızı Youssef En Nesyri yaptığı hattrick ile damga vurdu. Goller dakika 38’, 40’ ve 74’ Youssef En Nesyri(3), 69’ Erik Lamela’dan geldi. Limares Deportivo - Sevilla maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Limares Deportivo 0-5 Sevilla Maç Özeti İzle (VİDEO)
Limares Deportivo 0-5 Sevilla

İspanya Kral Kupası’nda futbol şöleni devam ediyor. Dün akşam kupada son 32 turunda Limares Deportivo - Sevilla karşı karşıya geldi. Maç Sevilla’nın 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

LİMARES DEPORTİVO - SEVİLLA MAÇ ÖZETİ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 yıl öncesinin teknolojisini millete yutturmaya çalışmak cehalettir.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin, Türkiye'nin sınır bölgelerinden özellikle Tel Rıfat ve Münbiç'ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurguladı.
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Ekonomi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alibaba Grup Holding CEO’su Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin’i kabul etti. Görüşme sonrası konuşan Oktay, ''Dünyanın önde gelen şirketlerinden Alibaba Grup’un Türkiye’deki kapsamlı yatırım planlarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz” derken, Alibaba CEO’su Evans ise yatırım için iki ili işaret ederek, Avrupa operasyonlarını Türkiye’den yöneteceklerini açıkladı.
Yargıtay’dan aldatan eşe kötü haber: Yararına tedbir nafakası hükmedilemez
Hayat

Yargıtay’dan aldatan eşe kötü haber: Yararına tedbir nafakası hükmedilemez

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında hükmedilen geçici tedbir nafakasına ilişkin emsal bir karara imza attı. Daire, aldatan eşin yararına tedbir nafakası hükmedilemeyeceğine karar verdi.

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