Limares Deportivo 0-5 Sevilla Maç Özeti İzle (VİDEO)

İspanya Kral Kupası’nda futbol şöleni devam ediyor. Dün akşam kupada son 32 turunda Limares Deportivo - Sevilla karşı karşıya geldi. Maç Sevilla’nın 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
LİMARES DEPORTİVO - SEVİLLA MAÇ ÖZETİ
İspanya Kral Kupası’nda futbol şöleni devam ediyor. Dün akşam kupada son 32 turunda Limares Deportivo - Sevilla karşı karşıya geldi. Maç Sevilla’nın 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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