Limares Deportivo 0-5 Sevilla Maç Özeti İzle (VİDEO) İspanya Kral Kupası son 32 turunda Limares Deportivo ve Sevilla karşı karşıya geldi. Maç Sevilla’nın 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı ve Sevilla adını bir üst tura yazdırdı. Maça Sevilla’nın Fas’lı yıldızı Youssef En Nesyri yaptığı hattrick ile damga vurdu. Goller dakika 38’, 40’ ve 74’ Youssef En Nesyri(3), 69’ Erik Lamela’dan geldi. Limares Deportivo - Sevilla maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

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