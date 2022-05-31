1'inci Lig Play-Off Finali'ni Halil Umut Meler yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto 1'inci Lig Play-Off Final maçının hakemlerini belirledi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor'un karşılaşacağı müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

İstanbulspor Bandırmaspor maçı ne zaman?

TFF 1. Lig play-off final müsabakasına sahne olacak zorlu İstanbulspor Bandırmaspor maçı, 2 Haziran Perşembe günü oynanacak.

İstanbulspor Bandırmaspor maçı nerede oynanacak?

İstanbulspor Bandırmaspor play-off final maçının nerede ve saat kaçta oynanacağı henüz belli olmadı.