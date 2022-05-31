Özgün 1inci Lig Play-Off Finalini Halil Umut Meler yönetecek
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1'inci Lig Play-Off Finali'ni Halil Umut Meler yönetecek

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off Finali'nde Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor'un karşı karşıya geleceği müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Taraftar heyecanla Bandırmaspor ve İstanbulspor arasındaki mücadeleyi bekliyor. Peki, İstanbulspor Bandırmaspor maçı ne zaman, hangi gün ve nerede oynanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
İstanbulspor Bandırmaspor maçı ne zaman, hangi gün ve nerede oynanacak? İstanbulspor Bandırmaspor maç detayları
İstanbulspor Bandırmaspor maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto 1'inci Lig Play-Off Final maçının hakemlerini belirledi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor'un karşılaşacağı müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

İstanbulspor Bandırmaspor maçı ne zaman?

  • TFF 1. Lig play-off final müsabakasına sahne olacak zorlu İstanbulspor Bandırmaspor maçı, 2 Haziran Perşembe günü oynanacak.

İstanbulspor Bandırmaspor maçı nerede oynanacak?

İstanbulspor Bandırmaspor play-off final maçının nerede ve saat kaçta oynanacağı henüz belli olmadı.

1. Lig play-off finali Kocaeli Stadı'nda yapılacak
SPOR
1. Lig play-off finali Kocaeli Stadı'nda yapılacak
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