Gediz Elektrik yetkilileri, yaşanacak kesintilerin planlı olduğunu ve altyapı güçlendirme çalışmaları nedeniyle geçici olarak uygulanacağını belirtti. Ayrıca, bazı bölgelerde çıkan yangınlar nedeniyle güvenlik amacıyla da elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı.