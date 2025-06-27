Gediz Elektrik, İzmir genelinde sürdürülen şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 28 Haziran Cumartesi günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Kesintiler, birçok ilçede uzun süreli olarak hissedilecek. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Kesintiler saat kaç arasında olacak? İşte İzmir ilçe ilçe elektrik kesintisi bilgileri.
Gediz Elektrik yetkilileri, yaşanacak kesintilerin planlı olduğunu ve altyapı güçlendirme çalışmaları nedeniyle geçici olarak uygulanacağını belirtti. Ayrıca, bazı bölgelerde çıkan yangınlar nedeniyle güvenlik amacıyla da elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı.
Elektrikler ne zaman gelecek?
Kesintilerin süresi bölgelere göre değişiklik gösterecek. Güncel kesinti saatleri ve mahalle bazlı bilgiye ulaşmak için vatandaşların Gediz Elektrik'in resmi iletişim kanallarını kullanmaları öneriliyor:
WhatsApp Hattı: 0232 186 00 00
E-posta: bilgi@gdzelektrik.com.tr
Sosyal Medya: Gediz Elektrik resmi hesapları
Yetkililer, çağrı merkezlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle iletişimde gecikmeler yaşanabileceğini belirterek, vatandaşların sabırlı ve anlayışlı olmalarını istedi.
İŞTE İLÇE İLÇE ELEKTRİK KESİNTİLERİ (28 HAZİRAN-2 TEMMUZ)
09:00 - 13:00
Küçük Çiğli (8782-8786 sokaklar, Anadolu Cd.)
Kesinti ID: 3398826
13:00 - 17:00
Cumhuriyet, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk (Anadolu Cd., 9504-9600 sokaklar)
Kesinti ID: 3398830
09:00 - 16:00
Sarıyurt, Alankıyı, Dereköy, Ergenli, Hisarlık, Kızıloba köyleri
Kesinti ID: 3398865
10:00 - 13:00
Katrancı, İneşir, Karalar, Kırcalar, Oruşlar, Sarıcaoğlu, Topallar, Ürkütler, Yukarıada, Gültepe, Halilağalar, İkizler
Kesinti ID: 3399219
12:00 - 17:00
Yanıkköy, Yayla, Yahşelli, Haykıran, Belen, Çukurköy, Hasanlar, Doğa mahalle ve yolları
Kesinti ID: 3399772
09:00 - 15:00
B. Hayrettin Paşa, Fatih
Kesinti ID: 3399940
10:00 - 13:00
Samurlu, Siteler
Kesinti ID: 3400048
09:00 - 14:00
Akdeniz (Halit Ziya Blv., Şehit Fethi Bey Cd. ve çevresi)
Kesinti ID: 3400078
09:00 - 17:00
Umut Mahallesi (3837-3856 sokaklar, Öğrt. Rasime Şeyhoğlu Cd.)
Kesinti ID: 3400079
11:00 - 12:15
Org. Nafiz Gürman
Kesinti ID: 3400081
12:00 - 12:15
Gümüşpala, Org. Nafiz Gürman
Kesinti ID: 3400086
01:00 - 02:15
Beyazevler, Mustafa Kemal
Kesinti ID: 3400094
02:00 - 02:15
Beyazevler (534-548 sokaklar, Akçay Cd. ve çevresi)
10:00 - 15:00
Yelki, Siteler, Kahramandere, Çamlı, Yenice
Kesinti ID: 3400139
09:00 - 17:00
Ayaskent
Kesinti ID: 3400635
10:00 - 16:00
Bıçakçı
Kesinti ID: 3400696
09:00 - 15:00
Mescitli, Konaklı, Ovakent, Bademli, Yolüstü, Umurbey
Kesinti ID: 3400743
09:00 - 15:00
Merkez (Kuyucak)
Kesinti ID: 3400712
09:00 - 12:00
Çakaltepe, Karakuyu, Çileme
Kesinti ID: 3400726
09:00 - 12:00
Atatürk, Menderes (Büyük Menderes Cd., İstiklal Cd., Bayrak Cd. çevresi)
Kesinti ID: 3400726
13:00 - 16:00
Hürriyet, Menderes (Vatan Cd., Büyük Menderes Cd., 1100–1170 arası sokaklar)
Kesinti ID: 3400737
09:00 - 15:00
Bıçakçı, Bademli, Ovakent, Konaklı, Kemenler, Mescitli, Pirinççi, Bozcayaka, Halıköy
Kesinti ID: 3400748
11:00 - 16:00 (Kapsamda belirtilen bölgelerde kesintiler devam ediyor)
Kesinti ID: 3400757