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İzmir'de 28 Haziran cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu: İzmir Gediz Elektrik kesintisi sorgulama

İzmir'de 28 Haziran cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu: İzmir Gediz Elektrik kesintisi sorgulama

20:3727/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İzmir'de elektrik kesintisi olacak yerler açıklandı
İzmir'de elektrik kesintisi olacak yerler açıklandı

Gediz Elektrik, İzmir genelinde sürdürülen şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 28 Haziran Cumartesi günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Kesintiler, birçok ilçede uzun süreli olarak hissedilecek. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Kesintiler saat kaç arasında olacak? İşte İzmir ilçe ilçe elektrik kesintisi bilgileri.

İzmir'de elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler şu şekilde:
Çiğli, Bayındır, Bergama, Menemen, Aliağa, Konak, Karabağlar, Bayraklı, Gaziemir, Güzelbahçe, Ödemiş, Karaburun, Menderes, Foça, Çeşme, Torbalı ve Karşıyaka.

Gediz Elektrik yetkilileri, yaşanacak kesintilerin planlı olduğunu ve altyapı güçlendirme çalışmaları nedeniyle geçici olarak uygulanacağını belirtti. Ayrıca, bazı bölgelerde çıkan yangınlar nedeniyle güvenlik amacıyla da elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı.


Elektrikler ne zaman gelecek?

Kesintilerin süresi bölgelere göre değişiklik gösterecek. Güncel kesinti saatleri ve mahalle bazlı bilgiye ulaşmak için vatandaşların Gediz Elektrik'in resmi iletişim kanallarını kullanmaları öneriliyor:

WhatsApp Hattı: 0232 186 00 00

E-posta: bilgi@gdzelektrik.com.tr

Sosyal Medya: Gediz Elektrik resmi hesapları

Yetkililer, çağrı merkezlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle iletişimde gecikmeler yaşanabileceğini belirterek, vatandaşların sabırlı ve anlayışlı olmalarını istedi.

İŞTE İLÇE İLÇE ELEKTRİK KESİNTİLERİ (28 HAZİRAN-2 TEMMUZ)

ÇİĞLİ / İZMİR

09:00 - 13:00

Küçük Çiğli (8782-8786 sokaklar, Anadolu Cd.)

Kesinti ID: 3398826

13:00 - 17:00

Cumhuriyet, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk (Anadolu Cd., 9504-9600 sokaklar)

Kesinti ID: 3398830


BAYINDIR / İZMİR

09:00 - 16:00

Sarıyurt, Alankıyı, Dereköy, Ergenli, Hisarlık, Kızıloba köyleri

Kesinti ID: 3398865


BERGAMA / İZMİR

10:00 - 13:00

Katrancı, İneşir, Karalar, Kırcalar, Oruşlar, Sarıcaoğlu, Topallar, Ürkütler, Yukarıada, Gültepe, Halilağalar, İkizler

Kesinti ID: 3399219


MENEMEN / İZMİR

12:00 - 17:00

Yanıkköy, Yayla, Yahşelli, Haykıran, Belen, Çukurköy, Hasanlar, Doğa mahalle ve yolları

Kesinti ID: 3399772


ALİAĞA / İZMİR

09:00 - 15:00

B. Hayrettin Paşa, Fatih

Kesinti ID: 3399940

10:00 - 13:00

Samurlu, Siteler

Kesinti ID: 3400048


KONAK / İZMİR

09:00 - 14:00

Akdeniz (Halit Ziya Blv., Şehit Fethi Bey Cd. ve çevresi)

Kesinti ID: 3400078


KARABAĞLAR / İZMİR

09:00 - 17:00

Umut Mahallesi (3837-3856 sokaklar, Öğrt. Rasime Şeyhoğlu Cd.)

Kesinti ID: 3400079


BAYRAKLI / İZMİR

11:00 - 12:15

Org. Nafiz Gürman

Kesinti ID: 3400081

12:00 - 12:15

Gümüşpala, Org. Nafiz Gürman

Kesinti ID: 3400086


GAZİEMİR / İZMİR

01:00 - 02:15

Beyazevler, Mustafa Kemal

Kesinti ID: 3400094

02:00 - 02:15

Beyazevler (534-548 sokaklar, Akçay Cd. ve çevresi)


GÜZELBAHÇE / İZMİR

10:00 - 15:00

Yelki, Siteler, Kahramandere, Çamlı, Yenice

Kesinti ID: 3400139


BERGAMA / İZMİR

09:00 - 17:00

Ayaskent

Kesinti ID: 3400635


ÖDEMİŞ / İZMİR

10:00 - 16:00

Bıçakçı

Kesinti ID: 3400696

09:00 - 15:00

Mescitli, Konaklı, Ovakent, Bademli, Yolüstü, Umurbey

Kesinti ID: 3400743


KARABURUN / İZMİR

09:00 - 15:00

Merkez (Kuyucak)

Kesinti ID: 3400712


MENDERES / İZMİR

09:00 - 12:00

Çakaltepe, Karakuyu, Çileme

Kesinti ID: 3400726


GAZİEMİR / İZMİR

09:00 - 12:00

Atatürk, Menderes (Büyük Menderes Cd., İstiklal Cd., Bayrak Cd. çevresi)

Kesinti ID: 3400726

13:00 - 16:00

Hürriyet, Menderes (Vatan Cd., Büyük Menderes Cd., 1100–1170 arası sokaklar)

Kesinti ID: 3400737


BEYDAĞ / İZMİR

09:00 - 15:00

Bıçakçı, Bademli, Ovakent, Konaklı, Kemenler, Mescitli, Pirinççi, Bozcayaka, Halıköy

Kesinti ID: 3400748

11:00 - 16:00 (Kapsamda belirtilen bölgelerde kesintiler devam ediyor)

Kesinti ID: 3400757


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