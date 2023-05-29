28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı 2. tur seçim sonuçlarında güncel son durum sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. İkinci tura, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk turda en çok oyu alan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. AA verilerine göre sandıkların tamamının açıklanmasının ardından, hangi adayın önde olduğu ve adayların hangi illerde kazandığı açıklanıyor. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de ilk kez yapılan ikinci tur oylamayla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye il seçim haritası: Haritada il il seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları anlık olarak Yenişafak seçim sayfası üzerinden takip edilmekte.