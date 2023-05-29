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Gözler Erdoğan’ın yeni kabinesinde

İlk turda hiçbir aday yüzde 50 artı 1 oy alamadığı için 28 Mayıs’ta seçmenler, en çok oy alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu için yeniden sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylaması sonrası sandıkların yüzde 99,43'ü açılmışken ilan edilen kesin olmayan sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,14'lük oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçimi Erdoğan’ın kazanmasının ardından yeni bakanların ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki yeni kabinede kimler olacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişecek mi? Erdoğan seçim öncesi yeni kabineye ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. İşte detaylar.

09:17 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez 2. tur tecrübesi yaşatan 13.
belli oldu. Seçimi ilk turda yüzde 49.52 ile önde tamamlayan Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda oylarını yaklaşık 2.5 puan arttırdı, yüzde 52 oyla 5 yıl daha yürütme görevi için vize aldı. Bu sonuçların ardından "Yeni Bakanlar belli oldu mu? Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak?" soruları peş peşe gelmeye başladı. İşte ayrıntılar.

Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesi belli oldu mu?

Yeni Bakanlar Kurulu isim listesi henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda tarihi paylaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında seçimleri kazanması halinde yeni dönemde kabinede değişiklik yapılacağının sinyalini vermişti. Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz.

Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak.''

Mevcut cumhurbaşkanlığı kabininde yer alan isimler

Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşmaktadır. Bakanlar Kurulu isim listesi şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı kim?

Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Derya Yanık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Bilgin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Murat Kurum

Dışişleri Bakanı kim?

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kimdir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı kim?

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı kim?

Hazine ve Maliye Bakanı: Nureddin Nebati

İçişleri Bakanı kim?

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı kim?

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Millî Eğitim Bakanı kim?

Millî Eğitim Bakanı: Mahmut Özer

Millî Savunma Bakanı kimdir?

Millî Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Sağlık Bakanı kim?

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı kim?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı kimdir?

Tarım ve Orman Bakanı: Vahit Kirişci

Ticaret Bakanı kimdir?

Ticaret Bakanı: Mehmet Muş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kimdir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Karaismailoğlu


28 Mayıs 2023 2. tur Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy dağılımı, il il harita seçim sonucu
28 Mayıs 2023 2. tur Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy dağılımı, il il harita seçim sonucu

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı 2. tur seçim sonuçlarında güncel son durum sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. İkinci tura, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk turda en çok oyu alan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. AA verilerine göre sandıkların tamamının açıklanmasının ardından, hangi adayın önde olduğu ve adayların hangi illerde kazandığı açıklanıyor. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de ilk kez yapılan ikinci tur oylamayla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye il seçim haritası: Haritada il il seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları anlık olarak Yenişafak seçim sayfası üzerinden takip edilmekte.

#yeni kabine
#cumhurbaşkanlığı kabinesi
#bakanlar kurulu
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