Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesi belli oldu mu?
Yeni Bakanlar Kurulu isim listesi henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda tarihi paylaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında seçimleri kazanması halinde yeni dönemde kabinede değişiklik yapılacağının sinyalini vermişti. Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz.
Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak.''
Mevcut cumhurbaşkanlığı kabininde yer alan isimler
Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşmaktadır. Bakanlar Kurulu isim listesi şöyle:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanı kim?
Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Derya Yanık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Bilgin
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Murat Kurum
Dışişleri Bakanı kim?
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kimdir?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Gençlik ve Spor Bakanı kim?
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
Hazine ve Maliye Bakanı kim?
Hazine ve Maliye Bakanı: Nureddin Nebati
İçişleri Bakanı kim?
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Kültür ve Turizm Bakanı kim?
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Millî Eğitim Bakanı kim?
Millî Eğitim Bakanı: Mahmut Özer
Millî Savunma Bakanı kimdir?
Millî Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Sağlık Bakanı kim?
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı kim?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
Tarım ve Orman Bakanı kimdir?
Tarım ve Orman Bakanı: Vahit Kirişci
Ticaret Bakanı kimdir?
Ticaret Bakanı: Mehmet Muş
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kimdir?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Karaismailoğlu